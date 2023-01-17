Организаторы запретили флаги России и Белоруссии на играх Australian Open после жалобы Украины

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) запретила болельщикам приносить российские и белорусские флаги на трибуны Открытого чемпионата Австралии. Решение было принято после жалобы украинского посла. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Tennis Australia.

Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой российский флаг свисает с куста рядом с площадкой в Мельбурне, где в 16 января его соотечественница Катерина Байндль играла в матче первого круга.

«Решительно осуждаю публичный показ российского флага во время игры украинской теннисистки Катерины Байндль сегодня на Открытом чемпионате Австралии по теннису,— написал он в Twitter.— Я призываю Tennis Australia немедленно ввести в действие свою политику "нейтрального флага"». Госпожа Байндль сыграла против российской теннисистки Камиллы Рахимовой. Украинка выиграла со счетом 6:1.

Tennis Australia отреагировала на слова посла 17 января запретом на использование флагов России и Белоруссии. «Запрет вступает в силу немедленно. Мы продолжим работать с игроками и болельщиками, чтобы дать им возможность в полной мере наслаждаться теннисом»,— заявили в Tennis Australia.

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Общий призовой фонд составит более $50 млн. Участниками турнира стали 20 россиян, в том числе Даниил Медведев, Андрей Рублев, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Дарья Эрозбек