В Москве задержали фигуранта по делу группы, которая через ВГТУ помогала получать ученые степени

В уголовном деле преступной группы, которая незаконно помогала через Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) получать соискателям ученые степени, появился новый фигурант из столицы. Как сообщил «Ъ», по ходатайству следствия под домашний арест отправлен ученый секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки Сергей Лукьянов. Эта структура отвечает за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России.

47-летний управленец был задержан сотрудниками ГУЭБиПК МВД в Москве в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено в июне 2022 года управлением СКР по Воронежской области в отношении председателя диссертационного совета ВГТУ 45-летней Натальи Сироткиной и преподавателя кафедры цифровой и отраслевой экономики этого учебного заведения 38-летней Элины Лубянской. Первой инкриминировали получение взятки группой лиц в крупном размере (п. «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а ее коллеге — посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, за подготовку и защиту диссертации на получение ученой степени кандидата экономических наук соискатели платили около 400 тыс. руб., а за 600 тыс. руб. могли стать докторами экономических наук. Стоимость написание научных статей зависела от сложности выбранной соискателем темы.

После помещения под домашний арест женщины, по данным “Ъ”, начали сотрудничать со следствием. Так, госпожа Лубянская (ей в последствии меру пресечения изменили на запрет определенных действий) рассказала, что являлась лишь посредником при передаче денег от претендентов Наталье Сироткиной. Последняя, в свою очередь, сообщила СКР, что часть средств передавала в ВАК, которая и отвечает за научную аттестацию, присвоение и лишение ученых степеней в России. По словам госпожи Сироткиной, деньги она неоднократно отвозила в столицу Сергею Лукьянову. Его уже этапировали в Воронеж, а Ленинский райсуд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста (для этого адвокаты с согласия собственников жилья сняли ему квартиру). Новый фигурант не отрицает, что получал деньги от госпожи Сироткиной. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным Минобрнауки, деятельность диссертационного совета на базе ВГТУ, под председательством Натальи Сироткиной, прекращена. 28 октября 2022 года ведомство на основе рекомендации ВАК отказало в выдаче разрешения на создание нового диссертационного совета по экономическим наукам на базе того же вуза.

Подробнее о расследовании - в материале «Ъ» «В ВАК заносили из Воронежа».

Андрей Цветков