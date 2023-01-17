«Разговор с Западом не получается»

Реджеп Тайип Эрдоган готов стать посредником по урегулированию украинского кризиса. Об этом президент Турции заявил в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным. Стороны обсуждали также зерновую сделку, ситуацию в Сирии и газовый хаб. Кроме того, не исключается, что вскоре состоится масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом при непосредственном турецком участии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не видит на сегодня перспектив мирного решения украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Очередной телефонный разговор Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом и в который раз готовность последнего стать посредником по Украине — честно говоря, во всех этих заявлениях явно ощущается некая безысходность. Никак не получается у президента Турции стяжать лавры миротворца. Сколько уже было таких звонков и Путину, и Зеленскому, и другим? И ничего.

Более того, начинает казаться, что официальная Анкара теперь пытается как бы оправдываться: вот, мол, Запад от России отвернулся, а он, Эрдоган, говорит с ней, и это правильно во всех отношениях, ибо кто-то же должен. А он политик ответственный, выстраивает диалог в сложных условиях. И вот результат — готовится масштабный обмен пленными и даже ранеными. Кроме того, муку будут производить из российского зерна, помогать бедным странам; газовый хаб вот создается — все, как говорится, для вас, а вы не цените.

Да, не ценят западные бывшие партнеры, собираются поставлять Украине очередные партии оружия, причем вполне себе серьезные. Понятно, что впереди новый раунд обострения. В этой связи можно предположить, что делаются определенные попытки как-то решить дело миром. Однако, судя по всему, шансов на это немного. Кроме того, и институт посредников отныне играет больше второстепенную, техническую роль. Важную, но не решающую.

Видимо, это максимум, которого могут достигнуть внешние игроки-миротворцы на сегодняшний день.

И никакие мирные формулы имени кого-то или закулисные контакты более не в повестке дня. К тому же риторика Запада ужесточается с каждым днем. Вот, например, глава МИД Германии Анналена Бербок высказалась на тему международного трибунала над Россией. Похоже, в целом она идею поддерживает. Крайне активен в последнее время новый британский премьер Риши Сунак, обещая большие поставки вооружения Украине: и танки, и бронемашины, и, может быть, даже вертолеты.

Умеренный Эмманюэль Макрон больше не предлагает услышать Москву и сохранять с ней диалог. И перспективы газового хаба пока выглядят не слишком светлыми, не ощущается горячего желания у кого бы то ни было из европейцев приобретать таким образом топливо.

Что же в сухом остатке? Возвращаемся к Эрдогану, который давеча попенял мировым лидерам — неправильно они понимают российского президента, он не принимает решения под давлением. Эту мысль можно развить: давайте все соберемся, по-хорошему обсудим ситуацию, пока не поздно. Но, видно, разговор не получается. И можно рискнуться сказать, что и дальше не получится. Так что остается довольствоваться каналом связи через Турцию, хорошо, что он еще работает. Значит, не все потеряно.

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