Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 17 января

9:47. В Белгородской области со стороны Украины были обстреляны окраины города Шебекино. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. При этом есть повреждения линий электропередачи, энергетики уже приступили к переключению абонентов на резервные линии. Подомовой обход территории муниципалитета продолжается.

2:40. Ночью над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, оперативные службы уточняют последствия на земле: «По предварительным данным известно, что разрушений и пострадавших нет».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 января