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обновлено 14:39

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 16 января

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

14:30. Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил обеспечить детей мобилизованных бесплатным питанием в школах. Льгота распространяется на учеников 5-11 классов. В зависимости от решения муниципалитета бесплатно будет предоставляться завтрак или обед.

12:10. Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания попросил чиновников облправительства, глав местных администраций и депутатов уделять максимальное внимание семьям погибших в ходе спецоперации в рамках персональных встреч. К выводу о необходимости этого он пришел после утренней встречи с супругой одного из погибших.

8:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков встретился с супругой погибшего в ходе СВО военнослужащего из Прохоровского района. «Она обращалась ко мне в социальных сетях, хотела встретиться, переговорить. Разговор был непростым. И, конечно, здесь никакими словами соболезнования не выскажешь и не сможем закрыть боль утраты. Но мы всегда будем рядом, всегда будем стараться помочь всем тем, что есть в нашем распоряжении»,— заверил глава региона, не раскрыв детально суть беседы.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 15 января

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