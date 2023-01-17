«Известия»: Michael Kors прекратил поставки в Россию

Американский бренд Michael Kors приостановил поставки товаров в Россию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке консалтинга. Эту информацию изданию подтвердили продавцы марки. В фирменных магазинах будут продавать вещи других брендов.

В обувной сети Rendez-Vous заявили, что не получают товар Michael Kors с 2022 года. По словам продавцов сети, в магазинах распродают остатки бренда. В Wildberries утверждают, что поставки Michael Kors продолжаются.

Дистрибьютор бренда в России — BNS Group. Он также поставляет марки MEXX, Coccinelle, Marc O'Polo, Calvin Klein Jeans, Hugo, Karl Lagerfeld Jeans, Naumi. На месте магазинов Michael Kors в РФ будут продавать одежду этих марок, уточнил один из источников издания.

Первой торговой точкой, которую откроют вместо Michael Kors, будет Jeans Club в ТЦ «Мега Теплый Стан», рассказал «Известиям» собеседник на рынке консалтинга. В другой торговой точке в ТЦ «Метрополис» вместо Michael Kors уже продают одежду российской Naumi.

Иностранные бренды стали уходить из России на фоне ее военной операции на Украине, проходящей с 24 февраля 2022 года. В частности, работу в стране приостановила испанская fashion-группа Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius). Также в России прекратила работать сеть H&M.

Лаура Кеффер