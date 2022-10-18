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Коммерсантъ FM
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Zara поменяет прописку

Испанская Inditex может передать партнеру бизнес в РФ

Как стало известно “Ъ”, для возобновления работы в РФ испанская fashion-группа Inditex рассматривает возможность передачи российских активов партнерам из «дружественной» страны, например, из Юго-Восточной Азии или Персидского залива. Эксперты отмечают, что группа уже приступила к оптимизации бизнеса в РФ и закрытию нерентабельных объектов. При этом большинство арендодателей не настроены расторгать договоры с компанией.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О том, что Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) планирует изменить корпоративную структуру российской дочки — АО «Зара СНГ», “Ъ” узнал из определения Арбитражного суда Самарской области от 30 сентября. В нем рассматривается иск владельца торгового центра «Космопорт» в Самаре к «Зара СНГ». Из материалов суда следует, что Inditex планирует передать российскую структуру третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти РФ не считают «недружественной». В глобальном офисе Inditex 17 октября на запрос “Ъ” не ответили.

Inditex может передать российское подразделение своим франчайзи из стран Юго-Восточной Азии или Персидского залива, не исключает руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова. Источник “Ъ”, знакомый с планами fashion-ритейлера, отмечает, что российские активы Inditex могут перейти партнеру группы из ОАЭ.

Похожий сценарий ранее реализовал польский ритейлер LPP (бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay), который в июле 2022 года передал магазины в РФ зарегистрированной в ОАЭ компании и своему топ-менеджеру. Тогда же точки продаж fashion-группы возобновили работу, но под новыми вывесками.

Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в РФ работало 502 магазина группы. На долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex.

По мнению Ольги Антоновой, передача Inditex российского бизнеса партнерам займет от полугода до одного года. В то же время, по словам источника “Ъ”, полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что сейчас Inditex подписывает дополнительные соглашения с торговыми центрами, чтобы удержать за собой занимаемые площади минимум до мая 2023 года.

Компания не исключает для себя возможности возобновить работу в стране после завершения военных действий на Украине, уточняет собеседник “Ъ”.

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова подтверждает, что собственники торговых центров уже активно ведут переговоры с потенциальными арендаторами на площадки, где ранее были магазины Massimo Dutti, Oysho и Zara Home. Inditex также готова расторгать договоры по таким объектам, говорит эксперт. Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов связывает возможную оптимизацию портфеля Inditex в России с желанием оставить в стране наиболее рентабельные проекты.

Большинство арендодателей не настроены расторгать договоры с Inditex, в ряде случаев уже начаты переговоры по изменению коммерческих условий, отмечает Надежда Цветкова. “Ъ” также обнаружил в картотеке арбитражных дел около десяти отзывов ранее поданных исков со стороны собственников торговой недвижимости к разным российским структурам Inditex «в связи с полной оплатой ответчиком задолженности» по арендным платежам.

В основном с Inditex расторгают договоры собственники торговых центров, которые уже нашли замену испанскому fashion-ритейлеру, говорит госпожа Цветкова. Так, в начале августа стало известно, что московский «Афимолл Сити» досрочно расторг контракт с Inditex. По мнению Ольги Антоновой, компания может закрыть в РФ часть низкорентабельных магазинов с устаревшей концепцией. По мнению госпожи Цветковой, дополнительные закрытия можно ожидать, если компания не договорится с арендодателями о размере платежей во время простоя магазинов и после возобновления коммерческой деятельности.

Алина Савицкая

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