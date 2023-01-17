Глава томского областного департамента промышленности и энергетики ушел в отставку

Ушел в отставку начальник департамента промышленности и энергетики администрации Томской области Сергей Шварцев. Обязанности руководителя департамента возложены на его заместителя Анастасию Шевченко, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Сергей Шварцев, возглавлявший департамент с октября 2021 года, оставил должность в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе – 11 января ему исполнилось 65»,– уточнили в пресс-службе, добавив, что госпожа Шевченко будет возглавлять департамент «до решения кадрового вопроса».

По данным обладминистрации, ранее Анастасия Шевченко работала в структуре мэрии Томска. В 2011-2018 годы она занимала пост заместителя начальника областного департамента архитектуры и строительства, с 2018-го – заместителя начальника департамента промышленности и энергетики.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», в конце декабря 2022 года губернатор Владимир Мазур назначил своим заместителем по инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потемкина. Который ранее работал управляющим директором «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики».

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Валерий Лавский