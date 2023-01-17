«Сатурн-Р» получил разрешение на строительство еще одного дома в микрорайоне Чапаевском

ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» получило разрешение на возведение многоквартирного жилого дома на территории бывшего автодрома «Чапаевский». В реестре разрешений на сайте регионального минимущества сообщается, что новостройка разместится на ул. Токарной, 15ж, на территории в 8,7 тыс. кв. м. Разрешительная документация была выдана «СМУ №3 Сатурн-Р» 19 декабря. Ранее «Сатурн-Р» уже получил разрешения на строительство трех жилых домов на ул. Токарной.

«Сатурн-Р» был одним из крупнейших застройщиков региона, но из-за проблем с возведением IV очереди ЖК «Арсенал» в центре Перми компания прекратила строительный бизнес. Земельный участок под IV очередь «Арсенала» компания продала ГСК «Мегаполис». Сейчас «Сатурн-Р» возвращается на строительный рынок. В Индустриальном районе Перми компания построит шестиэтажный клубный жилой дом на ул. Чайковского, 35. Группа может также разместить жилье на застроенной территории ЖК «Арсенал».

На месте бывшего автодрома «Чапаевский» «Сатурн-Р» планировал возвести малоэтажные дома. В апреле и июне 2022 года ООО «СМУ №3 Сатурн-Р» получило разрешение на строительство трех домов в Чапаевском — на ул. Токарной, 15и, 15к и 15п. Однако в реализации этого проекта у застройщика снова могут возникнуть проблемы с властями. Минувшим летом в региональном минимуществе сообщили, что на территории будущего ЖК девелопер не предусмотрел территории общего пользования под стоянки, проезды и прочее. Это несет риски споров между собственниками жилья в будущем.