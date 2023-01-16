Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кадыров: конфликт на Украине можно назвать третьей мировой войной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что, если назвать противником России мировое сообщество, то конфликт на Украине можно расценивать как третью мировую войну. При этом он отметил, что Китай, Индия и Пакистан не принимают участия в этих «военных действиях».

«Если взять те европейские государства, которые участвуют сегодня, это НАТО, блок НАТО и другие сопутствующие государства, если мы будем называть эти... государства мировым сообществом, то можно сказать, это третья мировая война»,— сказал Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в социальной сети своего помощника (цитата по «РИА Новости»).

По мнению господина Кадырова, ситуация в странах Европы нестабильна: там проходят митинги, отставки руководителей. В это же время в России, подчеркнул Рамзан Кадыров, «спокойная, рабочая обстановка, никаких проблем нету».

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...