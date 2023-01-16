Инфляция вырастила индекс

Индекс Московской биржи закрепился выше уровня 2200 пунктов, достигнув максимума за два месяца. На восстановление повлияли оптимистичные настроения инвесторов в начале года в отношении замедления инфляции в США, а также корпоративных новостей российских эмитентов. Участники рынка не исключают продолжения роста до 2280–2470 пунктов при отсутствии резкого ухудшения геополитического фона.

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Новую неделю российский фондовый рынок начал с обновления локального максимума по индексу Московской биржи. На закрытии торгов в понедельник, 16 января он остановился на отметке 2224,9 пункта, максимума с 17 ноября. Это на 1,13% выше закрытия пятницы и на 3,3% — значений конца 2022 года. При этом объем торгов акциями составил 27,3 млрд руб., что сопоставимо с значения предыдущего дня и в 2–3 раза выше показателей декабря 2022 года.

Оптимизм начала года связан с общим улучшением настроений у инвесторов в мире.

С начала года индекс MSCI World вырос более чем на 5%. В лидерах роста оказались европейские индексы, прибавившие 8,7–9,3% и вернувшиеся к максимумам с февраля 2022 года, то есть до начала СВО.

«С точки зрения человеческой психологии начало года позволяет многим участникам рынка взглянуть на сложившуюся конъюнктуру "с чистого листа"»,— отмечает директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. Поддержку рынкам по-прежнему оказывает оптимизм относительно замедляющейся инфляции в США, который повысил вероятность более скорой стабилизации денежно-кредитной политики ФРС.

В таких условиях сложно не обратить внимание на недооценку российского рынка, который представляет собой «обратный пузырь» или «сжавшуюся пружину», считает господин Исаков.

На рост рублевых акций повлияли корпоративные новости: сделка Kismet по HeadHunter, позитивная статистика по торгам от Московской биржи и «СПБ Биржи» за 2022 год.

Эти новости, по словам управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, поспособствовали росту акций компаний. Так, акции «СПБ Биржи» подорожали в понедельник почти на 28%, причем рост приходил при высокой активности инвесторов. По данным Московской биржи, объемы торгов с акциями биржи составили 2,4 млрд руб., в предыдущие дни показатель лишь изредка превышал 100 млн руб. Больше инвесторы наторговали лишь с акциями Сбербанка (6,9 млрд руб.), даже объем торгов акциями «Газпрома» были ниже (2,2 млрд руб.).

Впрочем, более важное значение имел рост стоимости акций Сбербанка, которые дают более 13% веса индекса, отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. В понедельник обыкновенные акции госбанка выросли на 1%, до 153,19 руб., максимум с апреля 2022 года, при этом с начала года они подорожали более чем на 9%. Инвесторы рассчитывают на сохранение высоких финансовых результатов кредитора в этом году и возможную выплату дивидендов. «За Сбербанком подтягиваются такие эмитенты, как TCS Group и ВТБ»,— отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

По мнению Константина Асатурова, поддержку российскому рынку оказало и решение ЦБ начать в интересах Минфина валютные интервенции в юанях, что придало рынку уверенность в большем контроле за российской валютой.

В таких условиях участники рынка не исключают продолжения роста рынка. Александр Цыганов не исключает возвращения в ближайшие месяцы индекса Московской биржи к уровню в 2470 пунктов. «В целом краткосрочные настроения как на российском фондовом рынке, так и в зарубежных рисковых активах улучшаются, что позволяет ожидать обновления ноябрьского пика по индексу Московской биржи 2254 пункта и следующей целью движения 2280 пунктов»,— более осторожна Елена Кожухова.

По мнению Виталия Исакова, главным фундаментальным драйвером для российского рынка остается восстановление финансовых результатов и дивидендных выплат торгующихся компаний. Ключевыми рисками для российского рынка его участники видят повышение налоговой нагрузки, а также новый пакета санкций от ЕС. «Рынку все еще предстоит оценить эффект от введения потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты»,— указывает Константин Асатуров.

Виталий Гайдаев