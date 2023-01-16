ООН: с 24 февраля на Украине погибли 7 тыс. мирных жителей

После ввода войск России на Украину в стране погиб 7031 гражданский, еще 11 327 получили ранения, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в своей сводке (.pdf).

В ходе военных действий погибли 2784 мужчины, 1875 женщин, 177 девочек и 221 мальчик. Пол еще 35 детей и 1939 взрослых не удалось установить. Большинство пострадавших получили ранения или погибли из-за артиллерийских и ракетных обстрелов, а также авиаударов.

На подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей погибли 3607 человек, еще 4078 получили ранения. В подконтрольных России ДНР и ЛНР погибли 495 мирных жителя, еще 1673 получили ранения.

Что происходит на 327-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко