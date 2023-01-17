Воронеж отдохнул на «Зимнем уикенде»

В Воронеже впервые прошли гастроли иногородних детских спектаклей, объединенные в проект «Зимний уикенд». В его рамках показали три рождественские постановки, в разной степени насыщенные христианскими мотивами. Это еще один проект дирекции Платоновского фестиваля искусств. В прошлом году крупнейший культурный форум Черноземья впервые не был проведен. Но дважды из-за перенесенного с 2021 года проекта прошел детский фестиваль «Маршак», организацией которого также занимается дирекция и команда, реализовавшая «Зимний уикенд». По ее данным, на девять показов пришли 3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Парфенов Фото: Андрей Парфенов

В начале января команда воронежского детского театрального фестиваля «Маршак» (его организацией занимается дирекция Платоновского фестиваля, так и не состоявшегося в прошлом году) впервые провела «Зимний уикенд» — гастроли иногородних театров с новогодними постановками. В Воронеже состоялись девять показов трех спектаклей, разных по жанру, но объединенных новогодними темами. На них, по данным дирекции, было куплено 3 тыс. билетов. По наблюдениям корреспондентов „Ъ“, на некоторых показах были свободные места, в то время как на других потребовались дополнительные стулья.

Первый спектакль приехал еще на новогодних выходных — на малой сцене театра юного зрителя кукольную постановку «Как найти Вифлеем» 5 и 6 января представило московское творческое объединение «Таратумб». Его создатели лауреаты премии «Золотая маска» Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина вдохновились рассказом Валерия Брюсова «Дитя и безумец», в котором девочка Катя в компании представившегося Симеоном Богоприимцем сумасшедшего старика хочет в некоем городе найти новорожденного младенца и поклониться ему.

Режиссеры «Таратумба» эту историю основательно дополнили: живущая в современной Москве на Патриарших прудах Катя встречает на своем пути не только Симеона, но также вечно голодного кота и пытающегося написать очередной знаменитый вальс Петра Чайковского, летает по городу на воздушном шаре и находит женщину с коляской, в которой лежит ребенок. В спектакле используется много кукол, разных по видам управления и по размеру, они совмещены с живым планом: актеры и сами разыгрывают сцены, исполняют песни и аккомпанируют на гитаре. Саму историю о поиске младенца можно воспринимать по-разному — и как настоящее волшебное путешествие, и как горячечный сон девочки, которая ушла из дому, а вернул ее родителям какой-то старик. Но оставшаяся на память от старика пуговица (в конце спектакля пуговки юным зрителям также раздают актеры) напоминает, что чудеса возможны, если в них верить.

На сцене Воронежского концертного зала 13 и 14 января прошли показы «Снежной королевы» Красноярского ТЮЗа в постановке еще одного лауреата «Золотой маски» Романа Феодори. Спектакль стал самым масштабным и впечатляющим зрелищем «Зимнего уикенда»: остросюжетное роуд-муви с яркими декорациями, эффектным гримом, уникальными костюмами ручной работы, оригинальной музыкой и даже мотоциклом в роли северного оленя. Герда (Татьяна Скрябина) у Романа Феодори не нежное дитя, а настоящий воин, а Кай (Александр Князь) — человек с самым горячим сердцем, потому и похищенный королевой: иногда сила зла замораживает даже таких. Но смелость, доброта и вера способны разрушить ледяные чары, за такого героя в бой с троллями идут и ангелы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа

Фото: Андрей Парфенов «Снежная королева» Красноярского ТЮЗа

Фото: Андрей Парфенов

Символизирующих дьявольское и божественное персонажей родом из дореволюционной версии сказки Андерсена в знакомой большинству зрителей советской редакции нет. По мнению актеров, христианские мотивы обогащают спектакль, делают диалог с ребенком более глубоким. «Мы не сюсюкаем с детьми, мы обсуждаем серьезные темы. Это история про боль, которая одухотворяет и вдохновляет»,— считает исполнительница роли Снежной королевы Елена Кайзер.

Завершили «Зимний уикенд» 15 января показы «Мандаринового ангела» московской театрально-цирковой труппы «Антикварный цирк» на больщой сцене ТЮЗа. В отличие от других спектаклей, в этой постановке столь явных христианских мотивов нет. Но отправной точкой для истории, которую создала представительница известной цирковой династии Елена Польди, служит сон девочки в канун Рождества. К ней приходят те самые мандариновые ангелы — существа в белой одежде и ушанках с оранжевыми крылышками — и устраивают настоящее цирковое представление. Артисты на сцене показывают акробатические трюки, жонглируют (есть и завораживающее контактное жонглирование, когда прозрачные шары не отрываются от рук, хоть и кажется, что вот-вот упадут), катаются на велосипеде с тремя вертикальными колесами, а по завершении спектакля в фойе учат нехитрым фокусам всех желающих. Наибольшей популярностью пользовалось закидывание надувной елки оранжевыми шарами с липучками.

Компания, хоть и названная «Антикварный цирк» (таким образом подчеркивается передача секретов мастерства от поколения к поколению с конца XIX века), работает в жанре нового цирка. Труппа выступает на театральных сценах, не работает с животными и в каждом шоу предлагает не просто набор номеров, но некую сюжетную историю. В «Мандариновом ангеле» главная героиня, по ходу представления тоже исполнявшая разные трюки, получает от спускающегося на сцену Деда Мороза оранжевые крылышки. Но уловить сюжет между ее сном и этим подарком не проще, чем успешно жонглировать тремя шарами без тренировки. Что, впрочем, никак не мешает публике восторгаться происходящим на сцене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Как найти Вифлеем»

Фото: Андрей Парфенов «Как найти Вифлеем»

Фото: Андрей Парфенов

Народный артист России, воронежский актер Камиль Тукаев, на «Маршаке» исполняющий роль дежурного по фестивалю, отметил, что зимой дети «точно такие же, как летом, осенью, весной»: «Жадные до впечатлений, радушные, любвеобильные по отношению к артистам, желающие смеяться, веселиться и радоваться. Идея зимнего уикенда удалась».

Александр Прытков, Мария Старикова