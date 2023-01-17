Воронеж отдохнул на «Зимнем уикенде»

В Воронеже впервые прошли гастроли иногородних детских спектаклей, объединенные в проект «Зимний уикенд». В его рамках показали три рождественские постановки, в разной степени насыщенные христианскими мотивами. Это еще один проект дирекции Платоновского фестиваля искусств. В прошлом году крупнейший культурный форум Черноземья впервые не был проведен. Но дважды из-за перенесенного с 2021 года проекта прошел детский фестиваль «Маршак», организацией которого также занимается дирекция и команда, реализовавшая «Зимний уикенд». По ее данным, на девять показов пришли 3 тыс. человек.
Фото: Андрей Парфенов
В начале января команда воронежского детского театрального фестиваля «Маршак» (его организацией занимается дирекция Платоновского фестиваля, так и не состоявшегося в прошлом году) впервые провела «Зимний уикенд» — гастроли иногородних театров с новогодними постановками. В Воронеже состоялись девять показов трех спектаклей, разных по жанру, но объединенных новогодними темами. На них, по данным дирекции, было куплено 3 тыс. билетов. По наблюдениям корреспондентов „Ъ“, на некоторых показах были свободные места, в то время как на других потребовались дополнительные стулья.
Первый спектакль приехал еще на новогодних выходных — на малой сцене театра юного зрителя кукольную постановку «Как найти Вифлеем» 5 и 6 января представило московское творческое объединение «Таратумб». Его создатели лауреаты премии «Золотая маска» Антон Калипанов и Ольга Шайдуллина вдохновились рассказом Валерия Брюсова «Дитя и безумец», в котором девочка Катя в компании представившегося Симеоном Богоприимцем сумасшедшего старика хочет в некоем городе найти новорожденного младенца и поклониться ему.
Режиссеры «Таратумба» эту историю основательно дополнили: живущая в современной Москве на Патриарших прудах Катя встречает на своем пути не только Симеона, но также вечно голодного кота и пытающегося написать очередной знаменитый вальс Петра Чайковского, летает по городу на воздушном шаре и находит женщину с коляской, в которой лежит ребенок. В спектакле используется много кукол, разных по видам управления и по размеру, они совмещены с живым планом: актеры и сами разыгрывают сцены, исполняют песни и аккомпанируют на гитаре. Саму историю о поиске младенца можно воспринимать по-разному — и как настоящее волшебное путешествие, и как горячечный сон девочки, которая ушла из дому, а вернул ее родителям какой-то старик. Но оставшаяся на память от старика пуговица (в конце спектакля пуговки юным зрителям также раздают актеры) напоминает, что чудеса возможны, если в них верить.
На сцене Воронежского концертного зала 13 и 14 января прошли показы «Снежной королевы» Красноярского ТЮЗа в постановке еще одного лауреата «Золотой маски» Романа Феодори. Спектакль стал самым масштабным и впечатляющим зрелищем «Зимнего уикенда»: остросюжетное роуд-муви с яркими декорациями, эффектным гримом, уникальными костюмами ручной работы, оригинальной музыкой и даже мотоциклом в роли северного оленя. Герда (Татьяна Скрябина) у Романа Феодори не нежное дитя, а настоящий воин, а Кай (Александр Князь) — человек с самым горячим сердцем, потому и похищенный королевой: иногда сила зла замораживает даже таких. Но смелость, доброта и вера способны разрушить ледяные чары, за такого героя в бой с троллями идут и ангелы.
«Снежная королева» Красноярского ТЮЗа
Фото: Андрей Парфенов
Символизирующих дьявольское и божественное персонажей родом из дореволюционной версии сказки Андерсена в знакомой большинству зрителей советской редакции нет. По мнению актеров, христианские мотивы обогащают спектакль, делают диалог с ребенком более глубоким. «Мы не сюсюкаем с детьми, мы обсуждаем серьезные темы. Это история про боль, которая одухотворяет и вдохновляет»,— считает исполнительница роли Снежной королевы Елена Кайзер.
Завершили «Зимний уикенд» 15 января показы «Мандаринового ангела» московской театрально-цирковой труппы «Антикварный цирк» на больщой сцене ТЮЗа. В отличие от других спектаклей, в этой постановке столь явных христианских мотивов нет. Но отправной точкой для истории, которую создала представительница известной цирковой династии Елена Польди, служит сон девочки в канун Рождества. К ней приходят те самые мандариновые ангелы — существа в белой одежде и ушанках с оранжевыми крылышками — и устраивают настоящее цирковое представление. Артисты на сцене показывают акробатические трюки, жонглируют (есть и завораживающее контактное жонглирование, когда прозрачные шары не отрываются от рук, хоть и кажется, что вот-вот упадут), катаются на велосипеде с тремя вертикальными колесами, а по завершении спектакля в фойе учат нехитрым фокусам всех желающих. Наибольшей популярностью пользовалось закидывание надувной елки оранжевыми шарами с липучками.
Компания, хоть и названная «Антикварный цирк» (таким образом подчеркивается передача секретов мастерства от поколения к поколению с конца XIX века), работает в жанре нового цирка. Труппа выступает на театральных сценах, не работает с животными и в каждом шоу предлагает не просто набор номеров, но некую сюжетную историю. В «Мандариновом ангеле» главная героиня, по ходу представления тоже исполнявшая разные трюки, получает от спускающегося на сцену Деда Мороза оранжевые крылышки. Но уловить сюжет между ее сном и этим подарком не проще, чем успешно жонглировать тремя шарами без тренировки. Что, впрочем, никак не мешает публике восторгаться происходящим на сцене.
«Как найти Вифлеем»
Фото: Андрей Парфенов
Народный артист России, воронежский актер Камиль Тукаев, на «Маршаке» исполняющий роль дежурного по фестивалю, отметил, что зимой дети «точно такие же, как летом, осенью, весной»: «Жадные до впечатлений, радушные, любвеобильные по отношению к артистам, желающие смеяться, веселиться и радоваться. Идея зимнего уикенда удалась».