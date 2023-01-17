Аудиторам обрезают доходы

Аудиторы могут лишиться серьезной части доходов на фоне отмены использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) для финансовых организаций. По мнению экспертов, это в первую очередь коснется крупных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” опросил экспертов и участников аудиторского рынка о последствиях принятия законопроекта об отмене отчетности по МСФО для финансовых организаций. По оценкам независимого эксперта Андрея Бархоты, потери для аудиторов могут составить 0,7–1,2 млрд руб. в год. Гендиректор «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко полагает, что аудиторы лишатся 0,5–1 млрд руб. дохода, поскольку аудит одного небольшого банка может составлять от 1 млн руб., а крупных финансовых организаций — в разы больше.

К тому же аудиторы могут потерять около 15% от выручки от консультационных услуг по МСФО, считает партнер аудиторско-консалтинговой компании ФБК Анастасия Терехина. По оценке «РАЭКС Аналитики», совокупный доход крупнейших аудиторских компаний и групп от профильных услуг в 2021 году составил 83,9 млрд руб.

На прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении некредитных финансовых организаций (НФО) и банков от индивидуальной отчетности по МСФО. Председатель комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков также пояснил РБК, что инициатива касается «всех банков». В беседе с “Ъ” он добавил, что необходимо двигаться по линии сближения РСБУ и МСФО, поскольку нет необходимости в двух формах отчетности. Впрочем, в ЦБ утверждают, что законопроект не коснется банков.

Участники рынка уверены, что изменения ударят по крупным аудиторам, тогда как небольшие компании станут гораздо конкурентоспособнее. Господин Лимаренко уточняет, что потери коснутся первых 60 компаний и особенно российской практики «большой четверки», поскольку именно они являются основными аудиторами финансовых организаций по МСФО. У небольших аудиторских организаций нет специалистов по МСФО, зато много по РСБУ, поясняет собеседник “Ъ” из числа аудиторов.

Между тем возможность компенсации потерь аудиторов от отмены МСФО вызывает вопросы. Главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян считает, что частично это возможно сделать за счет увеличения выручки от оказания услуг налогового и управленческого консалтинга. Госпожа Терехина добавляет, что потери можно компенсировать за счет других услуг, однако каких, пока сложно сказать.

Для банков послабления обернутся экономией. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что составление финансовой отчетности в соответствии с МСФО и в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России приводит к «высоким и необоснованным затратам на подготовку, аудит и раскрытие дублирующей отчетности».

Собеседник “Ъ” из аудиторской компании топ-20 о, что Минфин и клиенты из финансового сектора неоднократмечаеттно обращались с вопросом об отказе от МСФО и были против этих стандартов из-за высокой стоимости соответствия им.

Тем не менее эксперты предупреждают, что экономия может обернуться потерей компетенций и информативности для финансового рынка. По словам гендиректора «ФБК Поволжье» Сергея Никифорова, отказ от составления отчетности по МСФО может обернуться потерей некоторой части квалифицированного персонала не только в аудиторских, но и в самих финансовых организациях, обеспечивающих составление такой отчетности. Компетенции специалистов, участвующих в составлении и аудите данной отчетности, формировались в течение не одного десятка лет, отмечает он.

Руководитель направления по оказанию услуг финансовым институтам компании ДРТ Анна Зданевич считает, что отчетность по МСФО востребована не только зарубежными инвесторами, но и внутренними. Поэтому, полагает эксперт, часть банков будет заинтересована в сохранении текущих процессов по подготовке и аудиту отчетности по МСФО.

Юлия Пославская