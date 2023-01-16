В 2022 году Кубань заняла второе место в России по выводу жилья на рынок, опередив Москву

Застройщики Краснодарского края в 2022 году ввели в эксплуатацию 313 домов и заняли второе место в России, опередив Москву (268 объектов). Об этом сообщает Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

На первом месте по данному показателю оказалась Новосибирская область, где за год вывели 319 объектов.

Как отметил руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик, несмотря на существенное снижение продаж, в 2022 году застройщики в целом сохраняют темпы декларирования новых многоквартирных домов, по которым планируется привлечение средств дольщиков. Однако большое количество проектов после декларирования долгое время не выводятся в продажу, так как застройщику необходимо время, чтобы договориться с банком о проектном финансировании.

В целом, по словам господина Холопика, в ЮФО вывод нового жилья сократится на 30%.

Александр Щербак

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