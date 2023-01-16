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Владимир Шешенин выиграл юбилейную «Гонку чемпионов»

Ежегодную традиционную «Гонку чемпионов», которую АвтоВАЗ проводит на заводском полигоне близ Тольятти, в 2023 году впервые в своей карьере выиграл гонщик заводской команды Lada Sport Rosneft Владимир Шешенин.

Lada Vesta NG на «Гонке чемпионов»-2023

Lada Vesta NG на «Гонке чемпионов»-2023

Фото: Lada Sport Rosneft

Lada Vesta NG на «Гонке чемпионов»-2023

Фото: Lada Sport Rosneft

Пилот, выступающий в кольцевых гонках, одержал победу в квалификации, а затем смог пройти все стадии парных заездов и вышел в финал. Вторым финалистом стал его коллега по команде, действующий 8-кратный победитель «Гонки чемпионов» Кирилл Ладыгин. В плотной борьбе победу в 25-й «Гонке чемпионов» одержал господин Шешенин.

Третье место занял Егор Санин. В 2023 году участниками «Гонки чемпионов» также стали первый российский пилот Формулы 1 Виталий Петров, действующий чемпион RDS GP Аркадий Цареградцев, победитель «Дакара» в зачет квадроциклов Сергей Карякин, действующий чемпион СМП РСКН в классе «Туринг» Дмитрий Брагин и другие звездные пилоты.

Напомним, «Гонка чемпионов» проходит в формате парных стартов на ледовой трассе заводского полигона АвтоВАЗа. Все участники выступают на одинаковых автомобилях — в 2023 году в турнире дебютировала новая Lada Vesta NG.

Максим Вершинин

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