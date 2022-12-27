Новая Lada Vesta NG получила версию для «Гонки чемпионов»

Гоночная команда Lada Sport Rosneft представила седан Vesta NG, подготовленный для участия в традиционной зимней «Гонке чемпионов» в Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Lada Vesta NG для «Гонки чемпионов»

Фото: Lada Sport Rosneft Lada Vesta NG для «Гонки чемпионов»

Фото: Lada Sport Rosneft

Ежегодно в Тольятти на заводском полигоне «АвтоВАЗа» проходит гонка, которая собирает лучших российских гонщиков из различных дисциплин. За рулем одинаковых автомобилей, предоставленных организаторами, они участвуют в парной гонке по ледовой трассе.

На протяжении последних лет в качестве гоночной машины использовался подготовленный седан Lada Vesta. В 2023 году в юбилейной 25-й «Гонке чемпионов» дебютирует новое поколение модели — Lada Vesta NG, адаптированная к ледовым гонкам.

Седан получил измененную внешность как у нового дорожного автомобиля, и новую фирменную ливрею команды Lada Sport Rosneft. Технически новинка повторяет предшественника: она оснащена 170-сильным 1,6-литровым двигателем, кулачковой коробкой передач и усиленной подвеской. Для «Гонки чемпионов» построены восемь новых седанов.

«Гонка чемпионов» в 2023 году пройдет 14 января. Напомним, ранее был показан седан Vesta NG, подготовленный для участия в кольцевых гонках.

Максим Вершинин