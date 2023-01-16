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Удовлетворен иск председателя Саратовской облдумы к Telegram-каналам о защите чести и достоинства

Сегодня Заводской райсуд Саратова вынес решение по иску председателя Саратовской облдумы Михаила Исаева о защите чести, достоинства и деловой репутации к нескольким Telegram-каналам. Господин Исаев посчитал, что они распространяли фейки о нем.

Претензии у спикера облдумы были к Telegram-каналам «Театр взрослого зрителя», «Сойкапересмешница», «Наш человек в ЧК», «На самом деле», «Шорохи Кумыски» и «Одна бабка сказала». Из текста сообщений в каналах, которые зачитала судья Юлия Ткаченко, следовало, что в некоторых публикациях речь шла о Михаиле Исаеве как главе города, а также упоминаются его родственные связи.

Суд пришел к выводу, что четыре информации в трех Telegram-каналах порочат честь и достоинство господина Исаева: «Одна бабка сказала» (два сообщения), «Наш человек в ЧК» и «Сойкапересмешница». По решению инстанции, информация, нарушающая закон, должна быть заблокирована.

Марина Ковалева

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