В 2022 году количество перевезенных поездами в Крым пассажиров увеличилось на 85%

В 2022 году поезда «Таврия» перевезли в Крым 3,8 млн пассажиров. Это на 85% больше, чем год назад, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

В прошлом году также в четыре раза увеличилось количество пассажиров, перевезенных в организованных детских группах. Этот показатель составил 84 тыс. человек, тогда как год назад было всего 20 тыс.

За новогодние праздники — с 25 декабря 2022 года по 15 января 2023 года — поезда «Таврия» перевезли 288,5 тыс. человек. Это на 91% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram