12Storeez представили первую капсулу 2023 года

Российская марка 12Storeez представила новую коллекцию — первую в этом году. В линейку вошли базовые предметы гардероба. Марка представила свободные худи, джемперы, брюки верхнюю одежду — пуховики, анораки и бомберы. Также в в коллекцию вошла городская обувь — Outdoor-ботинки, которые отлично подойдут для межсезонья, а также кроссовки из кожи. Последние могут подойти не только для теплого сезона, но и для зимы в городе — минималистичные кроссовки легко сочетать с основными предметами гардероба. Вся коллекция уже в продаже — в бутиках и на сайте марки 12Storeez.

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