Хорошо зарытое старое

Минтранс намерен обязать регионы использовать «инновационные» технологии в дорожном хозяйстве, в частности, разновидности асфальтобетона, более устойчивого к образованию колеи, и новые типы освещения. Эта норма заложена в поправках к закону об автодорогах, разработанных по поручению правительства. Эксперты инициативу поддерживают, региональные власти заявляют, что выполнять новый закон готовы, хотя он и чреват расходами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рабочая группы «Безопасность дорожного движения» 13 января в Аналитическом центре при правительстве РФ обсуждала в рамках регуляторной гильотины поправки Минтранса к закону об автодорогах. Министерство хочет обязать операторов государственных автодорог применять «новые, наилучшие и инновационные технологии, материалы и изделия», например, новые виды асфальтобетонной смеси или дорожного освещения.

В июле 2021 года Счетная палаты (СП) обнародовала данные о том, что в 2018–2020 годах 63% технологий, применяемых на дорогах Росавтодора и госкомпании «Автодор» как инновационные, на самом деле таковыми не были. В качестве примера СП приводила разработанную еще в 1977 году синтетическую ткань дорнит (укладывается для разделения слоев основания дорожного полотна). Аудиторы отмечали, что некоторые принципы проектирования дорожных одежд не менялись 50 лет. Более того, самого термина «инновационные технологии» нет в законе. После этого правительство и дало поручение разработать поправки.

Формально новые технологии в регионах уже применяются — это предусмотрено нацпроектом «Безопасные качественные дороги» (БКД). Информация о них собрана в специальном реестре Минтранса (в его разработку вложено более 90 млн руб.). Многие регионы в рамках БКД отчитываются о применении, например, ресайклинга (использования переработанного старого асфальта при ремонте), евроасфальта (более плотного и крепкого по сравнению с обычным), укрепляющих геосинтетических решеток при укладке слоев покрытия. В реестре также упоминаются различные виды освещения, красок, антикоррозионных покрытий для дорожных элементов. В 2024 году доля объектов в рамках БКД, на которых применяются «новые и наилучших технологии», должна достигнуть 40%, дальнейший рост показателя не планируется. Но большое количество дорог (например, сельских) ремонтируется вне рамок БКД.

Минтранс предложил механизм, мотивирующий всех дорожников — федеральных, региональных и муниципальных — применять новшества. «Инновационной», согласно документу, будет считаться технология, с момента разработки которой прошло не более трех лет, при этом в ГОСТах она еще не описана (сейчас это делает невозможным применение в строительстве). При возведении дороги, путепровода, развязки госзаказчик будет обязан использовать инновационную технологию из реестра. Для субъектов федерации, по данным “Ъ”, может быть введен даже целевой показатель: если участок дороги стоит 1 млрд руб., то не менее 10 млн руб. должно уйти, например, на инновационный асфальт или освещение. После завершения стройки будут проводить мониторинг эффективности технологии (за федеральный счет), после чего — принимать решение о применении по всей стране с включением в стандарт. В Минтранса “Ъ” сообщили, что законопроект проходит этап межведомственного согласования.

«Если Росавтодор и "Автодор" уже применяют новые технологии, то в регионах и особенно в муниципалитетах это распространено не так сильно,— пояснил зампред общественного совета Росавтодора Николай Быстров “Ъ”.— На местах многие чиновники, к сожалению, предпочитают использовать наработки 30–40-летней давности, тратя государственные деньги».

Первый зампред комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Тен уверен, что поправки повысят «эффективность расходования государственных средств и структурируют разработку, внедрение и мониторинг инноваций». «Слышал мнение, что сейчас, когда идет специальная военная операция, страна испытывает сложное время и лучше пока попользоваться проверенными стандартами 60–70-х годов,— добавляет Николай Быстров.— Я считаю, что сейчас как раз самое время сделать технологический рывок в дорожном строительстве».

Новые нормы «в определенной мере» скажутся на расходах регионального бюджета, признают в минтрансе Дагестана, но траты «в перспективе будут оправданны ввиду увеличения срока службы дорожного покрытия». Возможные допрасходы станут «несущественными по сравнению с увеличением прочности дорожного покрытия и его межремонтных сроков», добавляют в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Начальник отдела мониторинга строительства автодорог регионального и межмуниципального значения минтранса Приморья Роман Рыжков поправки поддерживает.

Власти Крыма официально документ пока не комментируют, но, сообщил “Ъ” источник в местном правительстве, «учитывая, что республика является дотационным регионом, скорее всего, основные расходы, связанные с новыми нормами по инновационному строительству и содержанию дорог, лягут на федеральный бюджет». Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев считает излишним закрепление обязанности о применении новых и инновационных технологий в виде закона: достаточно «распорядительных актов» правительства или Минтранса РФ.

Представители ГИБДД на заседании рабочей группы «Безопасность дорожного движения» высказали опасения, что местные дорожники после принятия закона могут посчитать за «инновацию» какой-нибудь нестандартный дорожный знак или разметку, применив его без ведома полиции, что создаст угрозу безопасности на дорогах. В Минтрансе Госавтоинспекцию заверили, что такого права законопроект никому не даст.

Иван Буранов; Юлия Рыбина, Махачкала; Влад Никифоров, Иркутск; Алексей Чернышев, Владивосток; Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Борисов, Якутск; Анна Перова, Краснодар