Начальник одного из подразделений ГУ МЧС по Удмуртии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями

В Удмуртии начальник одного из подразделений ГУ МЧС по республике подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает пресс-служба СУ СК по республике, в отношении 36-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ.

По данным следствия, подозреваемый поручал своим подчиненным в рабочее время выполнять работы в интересах организации, руководителем которой являлся его родственник.

Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В рамках расследования уголовного дела выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, добавили в СУ СК.