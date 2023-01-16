Конкурсного управляющего краснодарского застройщика-банкрота обвиняют в подкупе

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение по уголовному делу против конкурсного управляющего ООО «Южный региональный строительный комплекс» (ЮРСК, реализовывало в Краснодаре ЖК «Седьмое небо»). Он обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 8 ст. 204 УК). Об этом сообщается в пресс-релизе надзорного ведомства.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, конкурсным управляющим ЮРСК утвержден Евгений Хливнюк.

Следствием установлено, что 1 февраля прошлого года обвиняемый получил от учредителя ООО «Юг-Инжиниринг» 20 млн руб. за поддержание в Арбитражном суде Краснодарского края его позиции по передаче прав застройщика на два многоквартирных дома, расположенных в Краснодаре по ул. Красных Партизан и Азовской. По данному адресу расположен ЖК «Седьмое небо».

Конкурсный управляющий был задержан с поличным сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по краю. Следствие вел отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара. В настоящий момент обвиняемый находится под стражей, вину в предъявленном обвинении, по данным прокуратуры, он не признал.

Санкции по инкриминируемой статье предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до 12 лет со штрафом до 50-кратной суммы от коммерческого подкупа либо без такового.

10 сентября 2019 года администрация Краснодара и ООО «Юг-инжиниринг» подписали соглашение, согласно которому инвестор берет на себя обязательства по завершению строительства ЖК «Седьмое небо». Об этом сообщил Андрей Алексеенко, на тот момент занимавший пост вице-губернатора Краснодарского края.

ООО «Юг-инжиниринг» должно было приступить к выполнению строительно-монтажных работ на объекте после проведения необходимых правовых процедур. По словам господина Алексеенко, на тот момент инвестор вел активную совместную работу с арбитражным управляющим и «ДОМ.РФ» по вопросу продления договора аренды земельного участка.

ЖК «Седьмое небо» состоит из двух 19-этажных литеров. Общее число квартир — 900. Строительство жилого комплекса началось в 2014 году, застройщик привлек 79 млн руб. дольщиков. Проект был рассчитан на четыре года, однако работы были заморожены практически сразу после начала стройки. В 2019 году ЮРСК признали банкротом. В этом же году учредитель строительной фирмы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ЮРСК» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. 100% доли в УК принадлежит Николаю Герасименко. Последний отчет о финансовых показателях датирован 2017 годом, когда его чистая прибыль составила 19 тыс. руб. Кредиторская задолженность на этот же период составляла 89,7 млн руб.

Наталья Решетняк

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