ММК запустил беспроводную сеть промышленного интернета вещей

Специалисты ООО «ММК-Информсервис» развернули на территории промышленной площадки ПАО «ММК» сетевую инфраструктуру промышленного интернета вещей (IIoT). Опорную сеть IIoT построили на базе беспроводного протокола передачи данных LoRaWAN, что позволяет стандартизировать сбор дискретных данных, ускорить реализацию проектов цифровизации компании и снизить затраты на них.



Внедрение сети промышленного интернета вещей – один из ключевых элементов стратегии цифровизации ПАО «ММК». На базе технологии сейчас реализуются другие IT-проекты, включая направленную на сокращение травматизма систему «Контроль персонала в опасных зонах на коксовой батарее №8» и систему «Контроль теплового состояния корпуса доменных печей» в доменном цехе, цель которой – минимизация затрат на ремонты.

Современная беспроводная технология даёт возможность собирать данные с датчиков, установленных на технологическом оборудовании, включая вспомогательные системы, которые пока оказались за периметром цифровизации, вести мониторинг показателей, а также формировать «озеро данных» для их дальнейшего анализа и создания систем «помощников».

Сеть обеспечивает стабильную и безопасную среду передачи информации. Беспроводная технология исключает риски обрыва и повреждения кабельной инфраструктуры, необходимость проведения дополнительного монтажа линий связи в ходе внедрения новых цифровых решений и тем самым сокращается их стоимость и сроки реализации.

За счет полного покрытия площадки комбината и бесшовной передачи данных связь будет осуществляться в труднодоступных и отдаленных участках производства, где отсутствуют традиционные проводные каналы. Это позволит бесперебойно аккумулировать со всех промышленных объектов сотни показателей, начиная с температуры, влажности, давления, уровня вибраций и шума и заканчивая данными расходомеров – по графику, по запросу, либо по достижении критических значений. Система обеспечит переход от визуального или календарного обслуживания оборудования к обслуживанию по состоянию, а сотрудникам позволит передать рутинные процессы технике и заняться более сложными и требующими креативного подхода задачам.

При внедрении системы основной упор делался на устройства отечественного производства, адаптированные для производств с агрессивной внешней средой. Датчики со встроенным источником питания, работающие по протоколу LoRaWAN, имеют срок автономной службы без электросети и проводов до пяти лет. Сбор данных ведется по графику и зависит от проектов цифровизации. Далее они передаются на сервер приложений (IIoT-платформу), где происходит их предварительная обработка, а операторы, обслуживающий и другой персонал получают к ним доступ через Корпоративное хранилище.