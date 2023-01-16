Третий за неделю самолет авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт вылета из-за неполадок

Аэробус А-319 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший сегодня, 16 января, рейс по маршруту Иркутск—Чита, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок на борту. С 9 января это уже третий подобный инцидент с самолетами этой авиакомпании.

«16 января воздушное судно А-319, следовавшее из Иркутска в Читу, было вынуждено вернуться из-за отказа сигнализации створок тормозной системы. Самолет со 151 пассажирами и 6 членами экипажа на борту благополучно приземлился в аэропорту Иркутска. Пострадавших не было, судно повреждений не получило»,— отмечается в сообщении Восточного следственного управления на транспорте СКР.

По этому факту организована доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).

Предыдущие инциденты с самолетами «ИрАэро» произошли 9 и 10 января. В первом случае с судном Ан-26–100 в Магане (запасной аэропорт Якутска) — из-за открытия двери багажного отсека на высоте около 3 тыс. м, во втором с Ан-24-РВ в Иркутске — по причине неполадок бортового оборудования.

О том, как следствие заинтересовалось неполадками техники у авиакомпании «ИрАэро»,— в материале «Ъ» «Самолеты вернулись на проверку».

Влад Никифоров, Иркутск