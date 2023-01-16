Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Mazda показала электрокроссовер MX-30 с роторным двигателем

Компания Mazda показала электрокроссовер MX-30 с роторным двигателем — модификацию R-EV.

Предыдущая фотография
Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Следующая фотография
1 / 4

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Edition R

Фото: Mazda

Автомобиль получил 166-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 17,8 кВтч, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 85 км. 75-сильный бензиновый роторный двигатель рабочим объемом 830 кубических сантиметров выступает в роли генератора для заряда аккумулятора, что позволяет нарастить запас хода до 600 км.

С точки зрения дизайна кузова и салона новинка ничем не отличается от уже присутствующих на рынке версий кроссовера Mazda MX-30. Единственной особенностью новой модификации стал шильдик, разработанный специально для модификации с роторным двигателем.

Напомним, последним до 2023 года автомобилем Mazda с роторным двигателем был спорткар RX-8, выпускавшийся с 2003 по 2012 годы. В той модели роторный мотор выступал в роли основного двигателя.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...