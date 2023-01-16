Компания Mazda показала электрокроссовер MX-30 с роторным двигателем — модификацию R-EV.

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Автомобиль получил 166-сильный электромотор, установленный на передней оси, и батарею 17,8 кВтч, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 85 км. 75-сильный бензиновый роторный двигатель рабочим объемом 830 кубических сантиметров выступает в роли генератора для заряда аккумулятора, что позволяет нарастить запас хода до 600 км.

С точки зрения дизайна кузова и салона новинка ничем не отличается от уже присутствующих на рынке версий кроссовера Mazda MX-30. Единственной особенностью новой модификации стал шильдик, разработанный специально для модификации с роторным двигателем.

Напомним, последним до 2023 года автомобилем Mazda с роторным двигателем был спорткар RX-8, выпускавшийся с 2003 по 2012 годы. В той модели роторный мотор выступал в роли основного двигателя.

Максим Вершинин