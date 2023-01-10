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Mazda возродит выпуск автомобилей с роторным двигателем

Компания Mazda возродит выпуск автомобилей с роторным двигателем, который будет устанавливать на гибридные модели.

Фото: Mazda

Фото: Mazda

Как сообщает японский автопроизводитель, первой моделью с роторным мотором станет кроссовер Mazda MX-30. У гибридной модификации автомобиля роторный двигатель будет выступать в роли генератора, заряжающего аккумулятор во время движения.

Премьера Mazda MX-30 с роторным мотором состоится 13 января на автосалоне в Брюсселе. Напомним, последним на сегодняшний день автомобилем Mazda с роторным двигателем является спорткар RX-8, выпускавшийся с 2003 по 2012 годы.

Максим Вершинин

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