«Вкусно — и точка» пока не планирует запуск в Казахстане

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» сейчас не планирует выход на рынок Казахстана. В начале января из республики ушел бренд McDonald’s.

«На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом "Макдоналдс" в Казахстане»,— сказал ТАСС представитель пресс-службы «Вкусно — и точка».

5 января пресс-служба McDonald's сообщила об уходе из Казахстана на фоне сокращения поставок. Она работала в стране с 2016 года, заведения управлялись местной компанией ТОО Food Solutions KZ. Уже на следующий день с заведений сети начали снимать логотипы. Власти Казахстана объяснили закрытие тем, что McDonald's решила уйти с рынка Казахстана из-за проблем, которые возникли у сети после продажи российского бизнеса.

Лаура Кеффер