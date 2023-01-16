Возбуждено дело на новосибирского чиновника из-за срыва сроков строительства станции метро

Центральный районный суд Новосибирска рассмотрит дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.15.4 КоАП РФ (нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций) в связи с нарушениями сроков завершения строительства станции метро «Спортивная». Его возбудила прокуратура Новосибирска в отношении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Дело возбуждено по итогам проведенной прокуратурой проверки, касающейся соблюдения мэрией бюджетного законодательства при строительстве станции. «Санкция за данное административное правонарушение предусматривает наложение административного штрафа или дисквалификацию на срок до двух лет»,– говорится в сообщении надзорного ведомства.

Фамилия чиновника в сообщении не указывается. Согласно сайту мэрии, департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса руководит Константин Васильев.

Кроме того, 16 января прокурор Новосибирска внес представление мэру Анатолию Локтю, указав на ненадлежащий контроль за работой подчиненных.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце декабря 2022 года мэрия Новосибирска сообщила о том, что власти получили разрешение на строительство станции «Спортивная» сроком до марта 2023 года. Ранее срок разрешения заканчивался в декабре 2022-го. Сейчас на станции завершаются строительно-монтажные работы.

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Валерий Лавский