Оборот торгов СПБ биржи за 2022 год упал почти на 70%

По итогам 2022 года объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ бирже упал на 69% год к году, до $122,19 млрд. За прошлый год инвесторы заключили 114,92 млн сделок с иностранными акциями и депозитарными расписками. Среднедневное количество сделок составило 456,02 тыс., объем средней сделки — $1,063 тыс.

«На снижение объема торгов повлияла блокировка части активов СПБ Банка и его клиентов, хранящихся в НРД, в отношении которого были введены ограничительные меры ЕС, а также введенное Банком России ограничение для неквалифицированных инвесторов на сделки с ценными бумагами компаний из недружественных юрисдикций»,— говорится в пресс-релизе биржи.

За прошлый год число счетов клиентов с позициями по ценным бумагам выросло на 11,05%, до 1,78 млн. В декабре количество активных счетов инвесторов составило 191,33 тыс., на 76,41% меньше, чем годом ранее. Количество ценных бумаг международных компаний на платформе СПБ биржи за год выросло на 11,84%, до 2,238 тыс. наименований. Лидерами по объему торгов в 2022 году были бумаги Tesla (14,77% от общего объема торгов), Nvidia (4,98%), Alibaba (3,54%), Apple (2,98%) и Coinbase (2,85%).

СПБ биржа добавила, что планирует завершить 2022 год с прибылью. «Несмотря на беспрецедентные ограничения для российской финансовой инфраструктуры, СПБ Биржа сохранила непрерывность торгов и ликвидность рынка благодаря бизнес-модели»,— уточняется в пресс-релизе.

По данным участников рынка, СПБ Биржа планирует расширить географическое предложение ценных бумаг эмитентов из дружественных юрисдикций не раньше второй половины 2023 года. Наиболее перспективным направлением аналитики считают Индию. Они уточняли, что для привлечения интереса инвесторов потребуется «сильная информационная поддержка» и решение остающегося острым вопроса расчетной валюты торгов.

Подробности — в материале «Ъ» «СПБ Биржа изучает географию».

Лаура Кеффер