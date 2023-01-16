Белоруссия хочет получить от России около $650 млн обратного акциза на нефть

Белоруссия рассчитывает получить от России в 2023 году обратный акциз на нефть на сумму 1,7 млрд белорусских рублей ($647,4 млн), заявил глава белорусского Минфина Юрий Селиверстов. По его словам, это ощутимая сумма, благодаря которой нефтезаводы в Белоруссии будут «чувствовать себя экономически вполне в приемлемых выгодных условиях».

«При стоимости барреля $80 белорусские нефтезаводы смогут получить в этом году около 1,7 млрд белорусских рублей обратного акциза»,— сообщил господин Селиверстов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что «все будет зависеть от стоимостных условий». «Те, кто производит у нас из нефти нефтепродукты, по сути, получали обратный акциз в прошлом году на временной основе в рамках соглашения с Российской Федерацией, которое у нас было на первую часть 2021-го и 2022 год. То есть у нас эта схема уже работала, но она была как временная. Теперь, когда она попала в договор (о косвенных налогах между Белоруссией и РФ.— "Ъ"), она уже будет постоянной»,— пояснил министр.

В 2022 году Минфины России и Белоруссии заключили договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. В рамках этого документа белорусские предприятия получают обратный акциз по единым правилам. Вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик в ноябре говорил, что белорусские НПЗ предоставили возможность поставки нефтепродуктов на российский рынок. По его данным, были достигнуты договоренности о поставках до 100 тыс. т дизельного топлива и до 50 тыс. т бензина в месяц.

Лаура Кеффер