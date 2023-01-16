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Верховный суд не стал рассматривать жалобу Воронежского заповедника на передачу строений монастырю

Судья Верховного суда РФ Ирина Грачева отказала ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник» (подконтрольно Минприроды РФ) в передаче кассационной жалобы

для рассмотрения судебной коллегией по экономическим спорам. Изложенные в жалобе доводы не опровергают выводы судов, говорится в определении.

Речь идет о жалобе на решение арбитражного суда Москвы от 19 апреля 2022 года, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 5 июля и постановление арбитражного суда Московского округа от 28 сентября. Суды встали на сторону местной религиозной организации «Спасо-Преображенский Толшевский женский епархиальный монастырь Воронежа» Воронежской епархии Русской православной церкви в спорах с Росимуществом, обязав Росимущество передать в собственность монастыря деревянную надвратную колокольню (1900 год постройки), трапезный корпус (1884 год), корпус настоятеля (1842 год) и корпус келий с церковью Успения (1875 год).

Подробнее о споре — в публикации «Ъ-Черноземье» «Природу подводят под монастырь».

Олег Мухин

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