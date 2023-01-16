В Белоруссии начались совместные с Россией учения военной авиации

Министерство обороны Белоруссии сообщило о старте летно-тактических учений авиации вооруженных сил республики и Российской Федерации. От российской стороны участвует воинское формирование Воздушно-космических сил. В учениях задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Белоруссии.

Из сообщения белорусского оборонного ведомства следует, что главной целью учения является «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

В рамках учений вооруженные силы России и Белоруссии должны, в частности, отработать совместное патрулирование воздушного пространства вдоль государственной границы, высадку тактического воздушного десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых, отметили в пресс-службе. Учения продляться до 1 февраля.

О том, что Россия и Белоруссия договорились о создании совместной группировки войск, стало известно 10 октября 2022 года. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, необходимость формирования совместной группировки вызвана угрозами со стороны западных стран. Он также уточнил, что в группировку войдет вся белорусская армия численностью около 70 тыс. человек. В Минобороны Белоруссии говорили, что количество российских военных в составе группировки — меньше 9 тыс. человек.

Милена Костерева