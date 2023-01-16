«Известия»: Минстрой предложил внедрить единую платежку ЖКХ

Минстрой рассматривает возможность внедрения в России «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов». Письмо с этим предложением министерство в середине декабря направило в Минцифры и другие ведомства, сообщают «Известия».

В пресс-службе Минстроя сказали изданию, что «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ». Эти документы будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Целью инициативы в ведомстве назвали повышение качества и доступности информации о платежах за ЖКУ, а также снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

В какие сроки могут внедрить единую платежку, не уточняется. В Минцифры пока никак не прокомментировали инициативу.

В Санкт-Петербурге планировали в 2023 году в межотопительный период ввести новую единую квитанцию для оплаты услуг ЖКХ. Платежка появится после создания расчетного центра Санкт-Петербурга («ЕИРЦ Санкт-Петербург») вследствие присоединения АО «ВЦКП "Жилищное хозяйство"» к АО «ЕИРЦ "Петроэлектросбыт"». Власти не исключали, что сроки ввода могут перенести.

Подробности — в материале «Ъ» «Все в счет».

Лаура Кеффер