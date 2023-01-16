В центре Перми построят II очередь гостиницы «Аура»

В Перми выдано разрешение на возведение II очереди гостиницы «Аура», сообщается в реестре разрешений на строительство краевого минимущества. Разрешительная документация выдана ООО «Динас» 26 декабря. Объект разместится на ул. Монастырской, 19а в Ленинском районе города, площадь территории под здание составляет 1,7 тыс. кв. м. По данным справочника 2ГИС, ранее на этом участке размещалась парковка.

Отметим, что в пермскую сеть гостиниц «Аура» входят два объекта - AurA City Hotel («4 звезды») на ул. Монастырской, 23а и AurA Aquarelle Hotel («3 звезды») на ул. Пушкина, 73а. Директором и совладельцем гостиниц является Иван Норин.

В kartoteka.ru указано, что ООО «Динас» учреждено в Перми в 2001 году Валерием Бирюковым и Владимиром Семеновым. Компания работает в сфере покупки и продажи собственной недвижимости.