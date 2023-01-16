ОПС подключили к отопительной системе

Кунцевский райсуд Москвы вынес приговор двум десяткам аферистов, которые обирали стариков и инвалидов, предлагая тем услуги ЖКХ по резко завышенным ценам. Признав подсудимых виновными в организации преступного сообщества (ОПС) или участии в нем, а также в многочисленных фактах мошенничества, суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. Отметим, что руководителями ОПС следствие и суд посчитали сразу восьмерых обвиняемых, те получили самые внушительные наказания и будут отбывать их в колониях строгого режима, а их рядовые сообщники — общего.

Рассмотрение этого уголовного дела началось еще в феврале 2021 года. Столь долгий процесс объясняется тем, что в уголовном деле об организации преступного сообщества и мошенничестве в качестве обвиняемых фигурировал 21 человек, а потерпевшими были признаны десятки. Помимо них сторонам пришлось допросить в качестве свидетелей и настоящих работников ЖКХ и специалистов в этой сфере.

Само расследование этого дела началось в мае 2019 года, после того как в самые разные подразделения полиции в Москве стали поступать многочисленные заявления от граждан — как правило, пенсионного возраста. Все они сообщали, что стали жертвами аферистов. Судя по заявлениям потерпевших, мошенники действовали примерно по одной схеме. Представляясь работниками различных коммунальных компаний, визитеры сначала предлагали бесплатно провести осмотр труб отопления и водоснабжения. По результатам осмотра жильцам неизменно заявляли, что оборудование сильно изношено и требует немедленной замены. Запугать угрозой аварии и последующего масштабного ремонта пенсионеров и инвалидов, которые составляли подавляющее большинство жертв аферистов, последним труда не составляло.

Уговорив потерпевших на замену труб, злоумышленники, согласно материалам дела, подписывали с ними договоры, по которым работы по замене якобы устаревшего оборудования стоили в десятки раз больше реальных расценок. Убедить стариков поставить подписи было нетрудно, поскольку аферисты изображали из себя не только работников коммунальных компаний, но и высококвалифицированных слесарей, водопроводчиков и т. п., которые, щеголяя якобы профессиональными терминами, заверяли, что детали, требующие замены, стоят дорого.

Если жертве после окончания «неотложного ремонта» не хватало наличности, чтобы расплатиться с мошенниками, говорится в деле, специально дежурившие у подъездов водители отвозили пенсионеров и инвалидов в сопровождении «мастера» или его сообщника до ближайшего банкомата, где потерпевшие снимали требуемые суммы, иногда исчислявшиеся десятками тысяч рублей.

В правоохранительные органы жертвы мошенников обращались, как правило, после того, как у родственников или соседей узнавали реальную стоимость проведенных у них работ. Всего, по данным следователей МВД, от действий махинаторов пострадало не менее 50 человек, которым был причинен ущерб на сумму 2 млн руб. На самом деле, считают правоохранители, жертв мошенников было намного больше, но не все стали писать заявления в полицию.

И по ходу расследования, и на процессе большинство фигурантов дела вины не признали. Они уверяли следствие и суд, что действовали согласно утвержденному для подобных случаев регламенту работ и оказывали необходимую помощь. Более высокие, чем в реальности, расценки на работы и оборудование они списывали на «рыночные условия». В подтверждение своих слов подсудимые ссылались на видеозаписи с телефонов, на которых были запечатлены выполняемые работы и моменты подписания договоров. Те немногие из обвиняемых, кто с претензиями следствия согласился, говорили, что знали о том, что цены завышены, но соглашались участвовать в махинациях из-за высоких гонораров.

После задержания фигурантов силами оперативников и бойцов Росгвардии все они были отправлены в СИЗО. Предполагаемые организаторы преступного сообщества пробыли там почти до начала процесса, а некоторым рядовым участникам махинаций через некоторое время меру пресечения смягчили до домашнего ареста, а затем и вовсе до подписки о невыезде.

В окончательной редакции фигурантам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации ОПС или участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ).

Организаторами преступного сообщества были признаны Сергей Мешалкин, Кирилл Есин, Илья Антипов, Алексей Романов, Максим Мокиенко, Артем Голубев, Денис Цевашов и Александр Кунда. Стоит заметить, что в ОПС входили не только москвичи, но и уроженцы Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей. Причем большинство из них, по данным правоохранителей, нигде не работали, хотя сами во время следствия утверждали, что действовали от имени различных компаний.

В ходе прений, состоявшихся в ноябре 2022 года, государственный обвинитель просил признать подсудимых виновными по всем эпизодам и приговорить организаторов ОПС к лишению свободы на сроки от 12 до 19 лет колонии строгого режима, а их рядовых сообщников — от 7 до 12 лет колонии общего режима. В свою очередь обвиняемые и их защита категорически не соглашались с тем, что фигурантов можно квалифицировать как преступное сообщество. Те, кто вину не признал, просили об оправдательном приговоре, признавшие — о более мягком, чем требовала прокуратура, наказании.

В итоге председательствующая Евгения Демина согласилась с гособвинителем и признала всех подсудимых виновными по обеим инкриминируемым им статьям УК. Самые внушительные сроки получили те, кого следствие и суд посчитали организаторами ОПС: Сергей Мешалкин — 16 лет колонии строгого режима, Александр Кунда, Илья Антипов и Кирилл Есин — по 14 лет каждый, Алексей Романов, Артем Голубев и Денис Цевашов — по 13 лет, Максим Мокиенко — 10 лет.

Признанные рядовыми участниками преступного сообщества подсудимые получили от 6 до 8 лет колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших к осужденным на сумму более чем 2 млн руб.

Фигуранты и их защита остались недовольны судебным решением и будут его обжаловать. Прежде всего в апелляционной инстанции они будут добиваться исключения из приговора 210-й статьи.

Алексей Соковнин