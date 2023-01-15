Премьер Ирака поддерживает бессрочное присутствие американских военных

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани выступил в защиту бессрочного присутствия американских войск в своей стране. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Мы думаем, что нам нужны иностранные силы»,— заявил господин ас-Судани. Силы США и НАТО обучают иракских солдат тому, как бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). «Для ликвидации ИГИЛ требуется еще некоторое время»,— заявил иракский премьер.

В Ираке дислоцированы около 2 тыс. американских военных для обучения и консультирования местных сил. У НАТО там есть несколько сотен военнослужащих, также выполняющих небоевую роль, сообщает AFP.

В интервью Мухаммед ас-Судани дал понять, что хочет поладить с США, «которые находятся в состоянии конфронтации с Ираном». Господин ас-Судани заявил, что хотел бы в ближайшее время направить делегацию высокого уровня в Вашингтон. Он также отметил, что Ирак хочет иметь хорошие отношения как с США, так и с Ираном.

О его визите в Иран читайте в публикации «Ъ» «Багдад договаривается с Тегераном».

Мария Федотова