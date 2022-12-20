50 миллионов тонн может составить объем экспорта РФ пшеницы в 2022/23 сельхозгоду (1 июля — 30 июня), по прогнозу Российского зернового союза, сообщил вчера его глава Аркадий Злочевский. Общий объем внешних поставок зерновых, по оценке РЗС, достигнет 60 млн тонн. Рекордные для российского АПК цифры объясняются высоким урожаем — около 150 млн тонн. Несмотря на то что объем внутреннего потребления зерновых составляет около 80 млн тонн в год, повышать экспортные ожидания аналитики не торопятся, ссылаясь на провальные по отгрузкам первые месяцы сезона, ограничивающую объем вывоза экспортную пошлину, а также логистические проблемы внутри и вне РФ.