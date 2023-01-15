«Молот» потерпел четвертое поражение подряд

Неудачным оказалось первое выездное турне для хоккеистов пермского «Молота». Они уступили во всех четырех гостевых играх. В воскресенье в Тюмени подопечные Сергея Бердникова проиграли местному «Рубину» 1-5. Единственная забитая шайба в составе гостей на счету Дмитрия Воробьева.

Теперь пермскому клубу предстоят домашние игры. 22 января «Молот» встретится с ижевской «Ижсталью», которая является конкурентом пермской команды за выход команды в плей-офф. Ижевский клуб занимает на сегодня 16 место, пермяки - 19.