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Коммерсантъ FM
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В Германии потребовали уволить министра обороны после скандального видео

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, а также премьер-министр Баварии и председатель Христианско-социального союза в Баварии Маркус Зёдер потребовали отставки министра обороны Кристине Ламбрехт. Призыв прозвучал из-за видео министра, которое вызвало насмешки и критику.

Кристина Ламбрехт

Кристина Ламбрехт

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Кристина Ламбрехт

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

«Как долго канцлер на самом деле хочет смотреть на это?» — задался вопросом господин Мерц. «Министр должен, наконец, уйти в отставку или быть уволенным»,— заявил господин Зёдер (цитата по Der Spiegel). «Каждый час, пока госпожа Ламбрехт остается у власти, ослабляет авторитет федерального канцлера»,— отметил лидер ХДС.

Госпожа Ламбрехт записала в канун Нового года видео. Ее благодарности и пожелания солдатам заглушил шум взрывающихся петард. «В центре Европы бушует война. И это было связано с массой особых впечатлений, которые мне удалось получить,— много-много встреч с интересными и замечательными людьми»,— заявила министр.

Заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер, в свою очередь, заявил, что министр пользуется доверием канцлера. «Канцлер ФРГ хорошо и доверительно работает со всеми членами Кабинета министров, это касается и министра, о котором идет речь»,— сказал господин Бюхнер (цитата по ТАСС).

Мария Федотова

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