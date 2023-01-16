Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Много вратарей и мало форвардов

«Зенит» улетел на сбор в Катар

Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в Катар. Состав команды мало изменился в сравнении с прошлым годом: нет бразильского вратаря Ивана и хорватского защитника Деяна Ловрена. Вместо Ловрена должен подъехать Роберт Ренан из «Коринтианса» как результат сделки, заключенной между петербургским и бразильским клубами. Тренер команды Сергей Семак по традиции взял на зимний сбор несколько молодых игроков.

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

«Зенит» будет работать в Катаре почти в том же составе, что завершал прошлый год. Изменилась только вратарская бригада. Из нее исчез бразилец Иван, который вернулся в «Коринтианс» в результате соглашения, достигнутого между клубами. Зато вернулся в «Зенит» голкипер Александр Васютин. Ему уже 27 лет. Он принадлежит сине-бело-голубым, но часто проводит время в арендах: не выдерживает конкуренцию. Последняя «командировка» у Васютина была в шведский «Юргорден». Говорят, что Васютин — качественный вратарь. Его будущее определится в ближайшее время, как раз у голкипера заканчивается летом контракт с «Зенитом».

Есть во вратарской бригаде петербуржцев двое 19-летних — Даниил Одоевский и Давид Бязров. На первого тренеры сделали ставку в начале сезона. С Одоевским «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Спартак» со счетом 4:0. Затем Даниил защищал ворота в матчах чемпионата. Так продолжалось до игры четвертого тура с «Ахматом» в Грозном: там Одоевский получил красную карточку. И с тех пор в воротах «Зенита» не появлялся. В том числе из-за травмы. Бязрова называют талантливым голкипером, но пока он больше нужен «для комплекта». Обычно в тренировочном процессе участвуют четыре вратаря.

Сергей Семак всегда берет на сборы молодых игроков. Сейчас в Катар поехали защитник Илья Кирш, полузащитники Владислав Саусь, Евгений Ким из «Зенита-2» и Данила Козлов из молодежной команды. Скорее всего, их ждет та же участь, что и остальных. За последние семнадцать лет никто из воспитанников петербургского футбола не смог пробиться в основной состав напрямую. Только через выступления в других клубах: защитник Данил Круговой играл в «Уфе», полузащитник Далер Кузяев (ему вчера исполнилось 30 лет) — в «Тереке», полузащитник Алексей Сутормин — в «Оренбурге». Михаил Кержаков, младший брат форварда Александра Кержакова, прежде чем занять место в воротах «Зенита», выступал за ульяновскую и нижегородскую «Волги», «Аланию», «Анжи», «Оренбург». Даже сейчас, когда российские клубы не играют в еврокубках, наставник «Зенита» не дает много шансов молодым. Они могут выйти на замену, но затем куда-то пропадают.

Семака, впрочем, можно понять. На скамейке у него много опытных россиян, которым тоже не хватает игрового времени: Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин, Арсен Адамов, названные уже Круговой с Суторминым. К тому же руководство клуба проводит масштабные сделки с бразильским «Коринтиансом», чтобы хоть как-то «отбить» средства, потраченные на форварда Юри Алберто, купленного у бразильского «Интернасьонала» за €25 млн.

Алберто воспользовался правилом ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам прерывать контракты с российскими клубами. И теперь форвард окончательно перешел в «Коринтианс», за который ранее играл на правах аренды. В «Зенит» должен прийти центральный защитник Роберт Ренан (Деян Ловрен уехал во французский «Лион»), а летом — полузащитник Ду Кейрос. К тому же клуб из Петербурга получил права на хавбека Педро, которому сейчас 16 лет, и получит 50% с трансфера Юри Алберто, если таковой состоится. Политические события тоже влияют на кадровую политику. В результате у «Зенита» сейчас мало форвардов — только Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Не исключено, что придется искать игрока еще в эту линию.

Пока нет информации о том, какие контрольные матчи проведет команда на первом сборе в Катаре. Может, соперники найдутся позже. Известно, например, что во время второго сбора, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», клубами из Армении и Малайзии. Кстати, в Дубай петербуржцы поедут без обычного возвращения в Петербург — сразу из Катара. Как говорил один из ветеранов советского футбола: «Жизнь у современных футболистов — хорошая: вышли из отпуска, снова поехали на курорт, со второго — на третий, немного поиграли — а там уже лето, снова на курорт надо ехать».

Кирилл Легков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...