Много вратарей и мало форвардов

Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в Катар. Состав команды мало изменился в сравнении с прошлым годом: нет бразильского вратаря Ивана и хорватского защитника Деяна Ловрена. Вместо Ловрена должен подъехать Роберт Ренан из «Коринтианса» как результат сделки, заключенной между петербургским и бразильским клубами. Тренер команды Сергей Семак по традиции взял на зимний сбор несколько молодых игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

«Зенит» будет работать в Катаре почти в том же составе, что завершал прошлый год. Изменилась только вратарская бригада. Из нее исчез бразилец Иван, который вернулся в «Коринтианс» в результате соглашения, достигнутого между клубами. Зато вернулся в «Зенит» голкипер Александр Васютин. Ему уже 27 лет. Он принадлежит сине-бело-голубым, но часто проводит время в арендах: не выдерживает конкуренцию. Последняя «командировка» у Васютина была в шведский «Юргорден». Говорят, что Васютин — качественный вратарь. Его будущее определится в ближайшее время, как раз у голкипера заканчивается летом контракт с «Зенитом».

Есть во вратарской бригаде петербуржцев двое 19-летних — Даниил Одоевский и Давид Бязров. На первого тренеры сделали ставку в начале сезона. С Одоевским «Зенит» выиграл Суперкубок России, победив «Спартак» со счетом 4:0. Затем Даниил защищал ворота в матчах чемпионата. Так продолжалось до игры четвертого тура с «Ахматом» в Грозном: там Одоевский получил красную карточку. И с тех пор в воротах «Зенита» не появлялся. В том числе из-за травмы. Бязрова называют талантливым голкипером, но пока он больше нужен «для комплекта». Обычно в тренировочном процессе участвуют четыре вратаря.

Сергей Семак всегда берет на сборы молодых игроков. Сейчас в Катар поехали защитник Илья Кирш, полузащитники Владислав Саусь, Евгений Ким из «Зенита-2» и Данила Козлов из молодежной команды. Скорее всего, их ждет та же участь, что и остальных. За последние семнадцать лет никто из воспитанников петербургского футбола не смог пробиться в основной состав напрямую. Только через выступления в других клубах: защитник Данил Круговой играл в «Уфе», полузащитник Далер Кузяев (ему вчера исполнилось 30 лет) — в «Тереке», полузащитник Алексей Сутормин — в «Оренбурге». Михаил Кержаков, младший брат форварда Александра Кержакова, прежде чем занять место в воротах «Зенита», выступал за ульяновскую и нижегородскую «Волги», «Аланию», «Анжи», «Оренбург». Даже сейчас, когда российские клубы не играют в еврокубках, наставник «Зенита» не дает много шансов молодым. Они могут выйти на замену, но затем куда-то пропадают.

Семака, впрочем, можно понять. На скамейке у него много опытных россиян, которым тоже не хватает игрового времени: Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Александр Ерохин, Арсен Адамов, названные уже Круговой с Суторминым. К тому же руководство клуба проводит масштабные сделки с бразильским «Коринтиансом», чтобы хоть как-то «отбить» средства, потраченные на форварда Юри Алберто, купленного у бразильского «Интернасьонала» за €25 млн.

Алберто воспользовался правилом ФИФА, которое позволяет иностранным игрокам прерывать контракты с российскими клубами. И теперь форвард окончательно перешел в «Коринтианс», за который ранее играл на правах аренды. В «Зенит» должен прийти центральный защитник Роберт Ренан (Деян Ловрен уехал во французский «Лион»), а летом — полузащитник Ду Кейрос. К тому же клуб из Петербурга получил права на хавбека Педро, которому сейчас 16 лет, и получит 50% с трансфера Юри Алберто, если таковой состоится. Политические события тоже влияют на кадровую политику. В результате у «Зенита» сейчас мало форвардов — только Иван Сергеев и Матео Кассьерра. Не исключено, что придется искать игрока еще в эту линию.

Пока нет информации о том, какие контрольные матчи проведет команда на первом сборе в Катаре. Может, соперники найдутся позже. Известно, например, что во время второго сбора, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах, сине-бело-голубые сыграют с «Уралом», клубами из Армении и Малайзии. Кстати, в Дубай петербуржцы поедут без обычного возвращения в Петербург — сразу из Катара. Как говорил один из ветеранов советского футбола: «Жизнь у современных футболистов — хорошая: вышли из отпуска, снова поехали на курорт, со второго — на третий, немного поиграли — а там уже лето, снова на курорт надо ехать».

Кирилл Легков