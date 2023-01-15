Борьба до последнего километра

Завершившийся сегодня самый престижный ралли-рейд мира «Дакар» порадовал болельщиков редчайшей по напряженности развязкой. Случилась она в зачете мотоциклистов, где Кевина Бенавидеса и Тоби Прайса на финише разделили всего 43 секунды. В двух других ключевых зачетах — внедорожников и грузовиков — обошлось без неожиданностей. В категории «легковые автомобили» Насер Аль-Аттия, захвативший лидерство еще в начале гонки, уверенно оформил свой пятый титул. У грузовиков, избавленных в приказном порядке от гегемонии команды «КамАЗ-Мастер», первую в карьере победу одержал Янус ван Кастерен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик Кевин Бенавидес

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Гонщик Кевин Бенавидес

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Развязка проходившего в Саудовской Аравии «Дакара» в мотоциклетной категории получилась достойной киносценария. На протяжении всей дистанции никто из мотогонщиков не сумел обеспечить себе решающее преимущество, такое, чтобы уже спокойно работать над его сохранением, а потому каждый этап получал особый турнирный вес. Наибольший достался последнему этапу. Обычно они не решают ничего, караван просто отбывает номер, но тут «сцепились» два чемпиона «Дакар», представляющие KTM: победитель ралли 2021 года Кевин Бенавидес и двукратный чемпион «Дакара» (2016, 2019) Тоби Прайс. Перед решающим этапом Прайс опережал Бенавидеса на 12 секунд. Это настолько мало, что даже отрывом в полном смысле слова назвать нельзя. Так что все свелось к очному противостоянию аргентинского и австрийского гонщиков на одном-единственном этапе. И, казалось, тут преимущество будет у Прайса. По ходу всей гонки по чистой скорости он был чуть-чуть быстрее. Но Бенавидес выдал просто безупречное выступление, опередив соперника на последнем этапе на 55 секунд. То есть его отрыв от Прайса в общем зачете составил всего 43 секунды! «Потрясающе. Вырвать победу на "Дакаре" в таком противостоянии — просто безумие,— отметил после финиша Бенавидес.— А еще я первый, кому удалось стать чемпионом на разных мотоциклах, что также вселяет в меня гордость». Cвой первый титул аргентинец завоевал на Honda.

В наиболее престижной категории — внедорожников — ничего похожего на мотоциклетное безумие не было. Фактически судьба титула определилась уже после первой половины рейда, когда отрыв Насера Аль-Аттии (Toyota) от ближайших преследователей перевалил за час. Потом девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лоб выдал удивительную, рекордную, серию из шести подряд выигранных этапов, но было понятно, что, если только Аль-Аттия не попадет в неприятности, французу ничего не светит. Собственно, он и сам признал это уже после финиша (занявший второе место Лоб отстал от победителя на 1 час 20 мин. и 49 сек.), заметив, что Аль-Аттия блестяще, чрезвычайно надежно прошел всю дистанцию, что и стало ключом к его победе. Сам же чемпион поздравил себе уже с пятым титулом, завоеванным на «Дакаре». Круче него теперь только сам «мистер Дакар» Стефан Петерансель. На счету француза восемь побед в классе внедорожников и еще шесть — в классе мотоциклов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Команда Toyota

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Команда Toyota

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

В классе грузовиков, главном для российских болельщиков, ввиду многолетней гегемонии команды «КамАЗ-Мастер», на определение победителя повлияли два фактора. Первый — это собственно запрет российской команде участвовать в гонке из-за позиции, занятой Международной автомобильной федерацией после начала событий на Украине. По большому счету только это открыло путь к трофею кому-то не из челнинской «конюшни». Второй — продиктованный эмоциями отказ Алеша Лопрайса от продолжения борьбы. Вплоть до девятого этапа у чешского гонщика дела шли отлично — он лидировал в общем зачете. Однако на девятом этапе Лопрайс стал невольным виновником гибели человека. Некий итальянец пытался получить красивый кадр и встал так, что попал в мертвую зону обзора. Лопрайс в итоге зацепил итальянца, ничего не заметил и умчался на своем грузовике Praga вперед. Позже, когда выяснилось, что болельщик скончался, Лопрайс, будучи шокирован случившимся, предпочел просто сняться с гонки. В итоге в лидеры общего зачета вышел голландец Янус ван Кастерен на Iveco. Он без особых проблем удержал свалившийся ему в руки титул, опередив финишировавшего вторым Мартина Мацика (MM Technology) более чем на час и 14 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янус ван Кастерен на Iveco

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters Янус ван Кастерен на Iveco

Фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Арнольд Кабанов