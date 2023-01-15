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Коммерсантъ FM
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В Томске за мошенничество задержан адвокат, обещавший за 6 млн рублей повлиять на суд

Управление Следственного комитета России по Томской области возбудило уголовное дело в отношении адвоката, подозреваемого в обмане клиентов. Об этом сообщили в ведомстве, отметив, что юрист, имя которого не сообщается, задержан.

Как указывается в деле, которое было возбуждено по материалам регионального УФСБ, защитник убедил родственников подзащитного, что может повлиять на суд и содействовать в дальнейшем назначении клиенту условного срока наказания. За решение этого вопроса, по словам юриста, необходимо передать 6 млн руб. на подкуп должностных лиц судебной системы Томской области. 14 января при передаче первого транша в размере 1 млн руб. адвоката задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Реальной возможности оказать влияние на судебное решение у юриста не было.

Константин Воронов, Новосибирск

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