Американские банки выделили $4 млрд на покрытие плохих долгов потребителей

Четыре крупных американских банка — Bank of America, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — в четвертом квартале в общей сложности выделили более $4 млрд на покрытие плохих кредитов. Эксперты видят в этом подготовку банков к рецессии — они ожидают большего количества просроченных и невыплаченных кредитов. Для сравнения: в четвертом квартале 2021 года, когда американская экономика росла, все банки сокращали такие резервы. Больше всех отложил JPMorgan — $1,85 млрд. Bank of America выделил на это $1,1 млрд, Wells Fargo — $957 млн, Citigroup — $640 млн.

Эти четыре банка представили отчетность 13 января. У многих из них упала квартальная и/или годовая прибыль: банки теряют доходы от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слияниям и поглощениям в условиях сокращения числа сделок и снижения фондового рынка. При этом некоторым банкам удается компенсировать это ростом доходов от процентов по кредитам в условиях повышения ключевой ставки. После публикации отчетности акции всех четырех банков снижались, но к концу торгов восстановились и выросли. «На самом деле люди поняли, что банки, видимо, продолжат генерировать довольно неплохие доходы в течение 2023 года»,— прокомментировал это старший аналитик Goldman Sachs по банкам Ричард Рамсден.

На следующей неделе отчетность должны представить еще два крупных американских банка — Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Яна Рождественская