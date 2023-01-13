Кредиты вместо инвестиций

Четыре из шести крупнейших американских банков сегодня отчитались, что испытывают негативное воздействие макроэкономической ситуации, сокращения числа сделок и, соответственно, комиссий по ним. В то же время большинству из них удалось завершить квартал и год лучше ожиданий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters Фото: Brian Snyder/File Photo, Reuters

Сегодня четыре крупных американских банка — Bank of America, JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo — отчитались за четвертый квартал. Все они переживают не самые простые времена, так как экономическая нестабильность, снижение фондового рынка и резкое сокращение числа сделок негативно сказываются на их инвестиционных и трейдинговых подразделениях: организации теряют доходы от комиссий за размещение ценных бумаг и посреднические услуги при сделках по слияниям и поглощениям. Кроме того, в четвертом квартале большинству банков пришлось увеличить резервы на покрытие плохих кредитов.

Некоторым банкам удалось перекрыть это хорошими показателями других подразделений, в частности ростом доходов от процентов по кредитам в условиях повышения ключевой ставки. Некоторые притом закончили квартал с сокращением прибыли.

Тем не менее у большинства банков результаты оказались чуть лучше ожиданий аналитиков. При этом их акции несколько снизились, что, по мнению экспертов, больше отражает общие опасения рецессии, чем реакцию на конкретные отчетности.

Кроме того, инвесторов разочаровали некоторые прогнозы на ближайшие кварталы.

Выручка BofA за квартал выросла на 11% (.pdf), составив $24,5 млрд. Чистая прибыль банка увеличилась на 2%, до $7,1 млрд. В случае с BofA снижение доходов от комиссий на 50% было компенсировано хорошими результатами подразделения по розничному банкингу в условиях роста процентных ставок. За год в целом выручка BofA выросла на 7%, до $95 млрд, а чистая прибыль снизилась на 14%, до $27,5 млрд. Акции банка после публикации отчетности снизились на 3%.

JPMorgan также удалось закончить квартал с ростом выручки и прибыли (.pdf). Выручка банка выросла на 17%, до $35,6 млрд, прибыль — на 6%, до $11 млрд. Чистый доход по процентам в условиях роста ставки увеличился за квартал на 72%. Выручка за год выросла на 5,6%, составив $132,3 млрд. Годовая прибыль упала почти на 22% до $37,7 млрд, акции снизились на 1,3%.

Citigroup закончил четвертый квартал со снижением прибыли на 21%, до $2,5 млрд (.pdf). Выручка банка выросла на 6%, до $18 млрд. За 2022 год в целом выручка увеличилась на 5%, до $75,3 млрд, прибыль же снизилась на 32%, до $14,9 млрд. Эти результаты соответствовали или оказались чуть лучше ожиданий аналитиков, тем не менее акции банка также чуть снизились — на 0,4%.

Wells Fargo также закончил квартал со снижением прибыли (.pdf), причем очень значительным: она упала вдвое, составив $2,8 млрд. Это связано в числе прочего со штрафом в $3,7 млрд, назначенным Wells Fargo в декабре за незаконные комиссии по потребительским кредитам. Квартальная выручка банка снизилась на 5,7%, до $19,7 млрд. Выручка за год снизилась на 6%, до $73,8 млрд, прибыль — на 39%, составив $13,2 млрд. Акции банка упали почти на 4%.

Яна Рождественская