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Коммерсантъ FM
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FT: доходы России от экспорта удобрений выросли на 70% в 2022 году

Несмотря на снижение объемов продаж и экспортные санкции, за первые десять месяцев 2022 года поставки удобрений принесли российскому бюджету $16,7 млрд (на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года при падении продаж на 10%). Об этом сообщает газета Financial Times (FT), аналитики которой связывают подобную ситуацию с ростом цен на удобрения на фоне боевых действий на Украине.

Другим фактором укрепления позиций России на рынке удобрений стало закрытие заводов в Европе из-за резкого роста цен на газ весной 2022 года. В материале FT отмечается, что стоимость удобрений (в частности калия) начала расти еще до 24 февраля 2022-го: после введения санкций против Белоруссии на фоне подавления протестов и сокращения Россией поставок природного газа.

«Однако Россия вряд ли продолжит получать выгоду от более высоких цен в этом году. Недавнее падение цен на газ в Европе из-за более теплой, чем обычно, погоды привело к снижению цен на удобрения, при этом производители в регионе наращивают производство»,— подчеркивают авторы FT. На представленном газетой графике видно, что цены на удобрения достигли пиковых значений в начале второго квартала 2022 года, однако к началу третьего квартала начался заметный спад.

Опрошенные FT участники европейского рынка удобрений ожидают дальнейшего снижения цен на фосфаты и калий, а глобальные запасы азота на данный момент считают достаточными.

В Евросоюзе улучшается экономическая ситуация на фоне благоприятных погодных условий, способствующих экономии энергоресурсов в условиях отопительного сезона. В начале 2023 года цены на газ в ЕС упали до $780 за 1 тыс. куб. м — это 1/5 от пиковой стоимости ресурса в августе 2022-го.

Подробнее об экономической ситуации в ЕС — в публикации «Ъ» «Ничто не вечно под зимой».

Андрей Сапожников

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