Родительское попрание

Прокат разразился, очевидно, последним аккордом околоновогоднего кинорасписания для тех детей и их родителей, которым требуется какая-то альтернатива подмявшему под себя прокат «Чебурашке». О семейной комедии «Одни на каникулах» (Hotel Sinestra) голландского режиссера Михила тен Хорна рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избавившись от родителей, дети все-таки проявляют навыки самоорганизации

Фото: Keplerfilm Избавившись от родителей, дети все-таки проявляют навыки самоорганизации

Фото: Keplerfilm

При совсем небольшом смещении акцентов «Одни на каникулах» легко могли бы стать хоррором — для этого в нем даже почти не пришлось бы ничего менять, за исключением счастливого финала. Действие здесь происходит в затерянном в горах отеле, так что взрослые зрители наверняка вспомнят «Сияние» Стивена Кинга (особенно когда в гостинице пропадают свет и отопление и снег начнет засыпать ее под тревожную музыку). Кстати, отель Val Sinestra в Швейцарских Альпах, обеспечивший картине живописные декорации, настоящий. Он был построен в 1912 году и поначалу действительно служил санаторием для душевнобольных, о чем рассказывается в прологе, который разворачивается в 1957 году. Один из престарелых пациентов сбегает из своей палаты и устремляется к колодцу в лесу, бормоча что-то про заклятия и красную луну. Под его бессвязные вопли украшающий колодец двуликий бюст внезапно оживает, что явно не сулит ничего хорошего.

После этого действие переносится в наши дни, когда лечебница уже давно и беззаботно функционирует как отель. Сюда приезжает на рождественские каникулы 13-летняя Ава (Бобби Малдер) с родителями, которые шумно радуются предстоящей «неделе без вайфая». У девочки эта перспектива не вызывает ни малейшего восторга, да и опека мамы и папы ей кажется чрезмерной. Еще больше ее настроение портится, когда ее оправляют кататься на лыжах с инструктором и компанией детей, у каждого из которых тоже есть что предъявить родителям: не дают завести котенка, заставляют есть брокколи, постоянно ругают и шпыняют. В жалобах на взрослых и проходит первое занятие, но после него Ава вместе с самым младшим членом группы умудряются потеряться, за что по возвращении в гостиницу ей велят оставаться в номере. Таким образом, она оказывается совсем одна, когда все уходят на вечернюю прогулку в лес, и знакомится с 11-летним Йонасом (Отто Нэссенс), который живет в секретной комнате на чердаке и знает тайну лесного колодца.

Он-то и предлагает Аве загадать перед колодцем желание, которое обязательно сбудется, пока светит красная луна. Поскольку в этот момент самая сильная эмоция девочки — обида на родителей, она загадывает, чтобы все взрослые исчезли. Хотя сама Ава в это не верит, на следующее утро маленькие постояльцы просыпаются в отеле, в котором нет никого старше шестнадцати: ни родителей, ни персонала. Разумеется, они тут же устраивают настоящий праздник непослушания, в котором Йонас становится главным заводилой: битвы на подушках, гонки по коридорам в тележках для грязного белья, скоростной спуск по лестницам на лыжах и так далее (при этом, надо отметить, все дети прилежно надевают шлемы, хотя их никто не заставляет).

Все это очень здорово, но уже на следующий день Ава и ее друзья начинают скучать по родителям и вдобавок обнаруживают, что жизнь без них вовсе не такая безоблачная, как казалось. Например, никто за тобой не убирает, и еду тоже приходится готовить самим. К тому же в гостинице из-за снегопада отключается электричество, и становится темно и холодно. Ава пытается призвать разгулявшихся ребят к порядку, но ей противостоит Йонас, который хочет только играть и развлекаться. Однако для того, чтобы все исправить, им придется объединиться и даже принести некоторые жертвы.

Эпизоды веселого детского буйства чередуются в картине с довольно серьезными и даже печальными моментами, причем юные актеры отлично справляются и с теми и с другими обстоятельствами. Но главное — мораль о том, что любое наше действие имеет последствия (причем не всегда те, которых хотелось), что родители иногда бывают не так уж неправы, а загадывая желания, неплохо было бы сначала остановиться и подумать, авторы картины умудряются изложить не только доходчиво, но и совсем не занудно.