Илью Яшина могут перевести из Ижевска в СИЗО в Глазове

Оппозиционного политика Илью Яшина (признан иностранным агентом) могут перевести из СИЗО-1 в Ижевск в СИЗО-2 в Глазове в Удмуртии. Об этом он написал в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Тюремщики сообщили, что в течение недели я буду переведен в СИЗО-2 Удмуртии, который располагается в городе Глазов (примерно 150 км от Ижевска). Впрочем, не удивлюсь, если и в какой-нибудь другой регион отправят»,— написал Илья Яшин.

Он добавил, что дата переезда пока неизвестна.

Напомним, Илью Яшина этапировали в Ижевск 27 декабря 2022 года до вступления приговора в законную силу. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, оппозиционер провел YouTube-трансляцию, в которой говорил об убийствах жителей украинской Бучи.