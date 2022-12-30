Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Оппозиционного политика Илью Яшина доставили в СИЗО в Ижевске

Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин (признан иностранным агентом) доставлен в камеру СИЗО-1 в столице Удмуртии. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый Новый год»,— сказано в сообщении Ильи Яшина.


Напомним, Илью Яшина этапировали в Ижевск 27 декабря до вступления приговора в законную силу. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, оппозиционер провел YouTube-трансляцию, в которой говорил об убийствах жителей украинской Бучи.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...