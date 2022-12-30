Оппозиционного политика Илью Яшина доставили в СИЗО в Ижевске

Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы, оппозиционный политик Илья Яшин (признан иностранным агентом) доставлен в камеру СИЗО-1 в столице Удмуртии. Об этом он сообщил в своем Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Пишу эти строки в камере СИЗО-1 Ижевска, куда меня доставили этапом под самый Новый год»,— сказано в сообщении Ильи Яшина.

Напомним, Илью Яшина этапировали в Ижевск 27 декабря до вступления приговора в законную силу. Его приговорили к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По данным следствия, оппозиционер провел YouTube-трансляцию, в которой говорил об убийствах жителей украинской Бучи.