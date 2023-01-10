Экс-мэр Владивостока, которому грозит 17 лет колонии, настаивает на своей невиновности

Бывший глава столицы Приморья Олег Гуменюк в своем последнем слове на процессе в Ленинском райсуде сегодня заявил о недоказанности обвинения в коррупции. По словам экс-мэра, он не брал взятки, а обвинение построено на показаниях предпринимателя Сергея Сиротина. Как считает господин Гуменюк, тот его оклеветал, чтобы получить минимальное наказание.

«Верьте только в себя, потому что друзья могут предать»,— заявил бывший градоначальник. По словам экс-мэра, его пытаются осудить «без улик и доказательств».

Оглашение приговора по делу Олега Гуменюка назначено на 18 января.

Напомним, ранее гособвинитель запросил для бывшего градоначальника Олега Гуменюка 17 лет колонии строгого режима и штраф в размере 150 млн руб. Экс-мэру инкриминируются взятки на общую сумму около 38 млн руб. Помимо покровительства ритуальному бизнесу, полагает следствие, господин Гуменюк также помогал знакомому, занимавшемуся строительством, получать выгодные контракты.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года тот же Ленинский райсуд признал местного предпринимателя Сергея Сиротина виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 62,5 млн руб. Это двукратная сумма взятки, которую Сиротин на протяжении с 22 декабря 2018-го по 24 февраля 2021 года передал бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку «за общее покровительство и попустительство деятельности МБУ "Некрополь"».

Еще 6,9 млн руб., как полагает следствие, Олег Гуменюк получил в период 2016–2018 годов, когда он возглавлял ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

Господин Гуменюк находится под стражей с октября 2021 года. Ранее, 18 мая того же года, он ушел в отставку с поста главы Владивостока, после того как полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев высказал ему претензии по качеству ремонта детского технопарка, а губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что работа мэра не удовлетворяет жителей.

Олег Гуменюк исполнял обязанности мэра Владивостока с декабря 2018 года, а затем был избран главой города местной думой в марте 2019 года.

Алексей Чернышев, Владивосток